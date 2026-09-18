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Kaynak: AA

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 55 bin 202 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 36 bin 271 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 78 megavatsaatle 12.00'de gerçekleşti.

ELEKTRİK TÜKETİMİ 05.00’TE EN DÜŞÜK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Dün en düşük elektrik tüketimi ise 34 bin 153 megavatsaatle saat 05.00'te kaydedildi.

Günlük toplam elektrik üretimi 1 milyon 55 bin 202 megavatsaat, tüketim ise 1 milyon 36 bin 271 megavatsaat olarak gerçekleşti.

ÜRETİMDE İLK SIRADA BARAJLI HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ

Elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 23,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı.

Barajlı hidroelektrik santrallerini yüzde 22,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,6 ile linyit santralleri takip etti.

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRACATINI SÜRDÜRDÜ

Türkiye dün 20 bin 556 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi.

Aynı dönemde 1677 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.