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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Türkiye'de dün günlük bazda 888 bin 196 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 598 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 399 megavatsaatle 20.00'de gerçekleşti. Günün en düşük tüketimi ise 31 bin 529 megavatsaatle 06.00'da kaydedildi.

ÜRETİMDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Dünkü elektrik üretiminde yüzde 22,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Barajlı hidroelektrik santrallerini yüzde 19,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,9 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

ELEKTRİK İHRACATI İTHALATI GEÇTİ

Türkiye dün 22 bin 148 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi. Aynı dönemde elektrik ithalatı ise 2 bin 607 megavatsaat oldu.