Günlük toplam elektrik üretimi 942 bin 327 megavatsaat olurken, tüketim 938 bin 142 megavatsaat olarak gerçekleşti. Böylece üretim, tüketimin bir miktar üzerinde seyretti.

Elektrik üretiminde kaynak dağılımına bakıldığında, yüzde 30,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 15,2 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,6 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

Öte yandan Türkiye, dün 5 bin 917 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 1.594 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. Bu veriler, Türkiye’nin elektrik ticaretinde ihracatçı konumunu sürdürdüğünü ortaya koydu.