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Kaynak: AA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 4 bin 99 lira 1 kuruş, en düşük fiyatı ise 1870 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,6 azalarak 1 milyar 844 milyon 644 bin 111 lira oldu.

ELEKTRİĞİN EN PAHALI VE UCUZ OLDUĞU SAATLER

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı saat 19.00'da 4 bin 99 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

En düşük fiyat ise saat 07.00'de 1870 lira 76 kuruş olarak tespit edildi.

ORTALAMA FİYATLAR BELLİ OLDU

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 684 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 735 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 4 bin 333 lira 1 kuruş, en düşük fiyatı ise 1899 lira olarak kayıtlara geçti.