Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 4 bin 99 lira 1 kuruş, en düşük fiyatı ise 1870 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,6 azalarak 1 milyar 844 milyon 644 bin 111 lira oldu.

Türkiye'de elektriğin en pahalı ve ucuz olduğu saatler açıklandı (18 Eylül) - Resim : 1

ELEKTRİĞİN EN PAHALI VE UCUZ OLDUĞU SAATLER

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı saat 19.00'da 4 bin 99 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

En düşük fiyat ise saat 07.00'de 1870 lira 76 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'de elektrik tüketiminin en düşük olduğu saat açıklandı (18 Eylül 2026)Türkiye'de elektrik tüketiminin en düşük olduğu saat açıklandı (18 Eylül 2026)Ekonomi

ORTALAMA FİYATLAR BELLİ OLDU

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 684 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 735 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 4 bin 333 lira 1 kuruş, en düşük fiyatı ise 1899 lira olarak kayıtlara geçti.