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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'de dün günlük bazda 951 bin 231 megavatsaat elektrik üretildi. Aynı gün tüketim ise 944 bin 510 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik bazda elektrik kullanımı incelendiğinde; günün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 385 megavatsaatle saat 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 800 megavatsaatle saat 05.00'te gerçekleşti.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE İLK 3 KAYNAK BELLİ OLDU

Günlük üretim verilerinde barajlı hidroelektrik santralleri liderliği üstlendi. Kaynaklara göre üretim dağılımı şu şekilde sıralandı:

1. Barajlı Hidroelektrik Santralleri: Yüzde 21,7 pay

2. İthal Kömür Santralleri: Yüzde 21,3 pay

3. Güneş Enerjisi Santralleri (GES): Yüzde 14,6 pay

DIŞ TİCARET: İHRACAT İTHALATI KATLADI

Türkiye'nin dün sınır ötesi elektrik ticaretinde ihracat rakamları öne çıktı. Günlük bazda gerçekleştirilen dış ticaret verileri şöyle oldu:

Elektrik İhracatı: 7 bin 816 megavatsaat

Elektrik İthalatı: 1.239 megavatsaat