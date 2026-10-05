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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, ülke genelinde günlük elektrik üretimi ve tüketim dengesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının ağırlığı öne çıktı. Dün günlük bazda 821 bin 348 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, toplam tüketim ise 798 bin 480 megavatsaat seviyesinde kayıtlara geçti.

TÜKETİM SAAT 20.00'DE ZİRVE YAPTI

Saatlik veriler incelendiğinde, günün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 587 megavatsaatle saat 20.00'de gerçekleşti. Ülke genelinde enerji talebinin en düşük seviyede seyrettiği zaman dilimi ise 29 bin 509 megavatsaatle saat 05.00 olarak tespit edildi.

ÜRETİMİN LİDERİ RÜZGAR SANTRALLERİ

Dünkü elektrik üretiminde kaynak dağılımı bakamından ilk sırayı oran olarak yüzde 20,2 payla rüzgar enerjisi santralleri elde etti. Rüzgar enerjisini oran olarak yüzde 19,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri ve oran olarak yüzde 15 payla güneş enerjisi santralleri takip etti.

DIŞ TİCARETTE NET İHRACATÇI KONUMU

Elektrik dış ticaret verilerine göre Türkiye, dün 23 bin 802 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, ithalat miktarı ise 989 megavatsaatte kaldı.