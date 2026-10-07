Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, saatlik tüketimde günün en yüksek seviyesi 44 bin 381 megavatsaatle 20.00'de kaydedilirken, en düşük tüketim ise 31 bin 394 megavatsaatle sabaha karşı 05.00'te yaşandı.

Üretim portföyünün ilk sırasında yüzde 21,8'lik payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Temiz enerjiyi yüzde 20,6 ile ithal kömür ve yüzde 13 ile linyit santralleri takip etti. Elektrik ticaretinde de hareketli bir günü geride bırakan Türkiye, komşu ülkelere 8 bin 504 megavatsaat elektrik ihraç ederken, ithalatı 1657 megavatsaatte tuttu.