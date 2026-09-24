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Kaynak: AA

Türkiye’de dün günlük bazda 1 milyon 26 bin 734 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 7 bin 132 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 12.00’de 47 bin 356 megavatsaat, en düşük tüketim ise 05.00’te 33 bin 188 megavatsaat oldu.

ÜRETİMDE İLK SIRADA HİDROELEKTRİK

Günlük elektrik üretiminde yüzde 21,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Bunu yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

ELEKTRİK İHRACATI İTHALATI AŞTI

Türkiye, dün 20 bin 214 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi.

Aynı dönemde 678 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.