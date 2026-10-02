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Kaynak: AA

Türkiye'de dün günlük bazda 970 bin 254 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 951 bin 343 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 11.00'de 44 bin 935 megavatsaat, en düşük tüketim ise 05.00'te 31 bin 667 megavatsaat oldu.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE RÜZGAR İLK SIRADA

Günlük elektrik üretiminde ilk sırada yüzde 24,5 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı.

Rüzgar enerjisi santrallerini yüzde 21,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 16,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

ELEKTRİK İHRACATI İTHALATI AŞTI

Türkiye, dün 20 bin 316 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi.

Aynı dönemde elektrik ithalatı 1435 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.