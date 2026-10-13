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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından açıklanan son verilere göre, yurt genelinde dün elektrik üretimi ve tüketiminde oldukça hareketli saatler yaşandı. Gün geneline bakıldığında toplam 930 bin 734 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşirken, toplam tüketim ise 922 bin 24 megavatsaat seviyesinde kayıtlara geçti.

Saatlik bazdaki değişimler incelendiğinde, günün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 493 megavatsaat ile saat 19.00'da gerçekleşti. Günün en düşük elektrik tüketimi ise sabaha karşı saat 05.00'te 28 bin 913 megavatsaat olarak kaydedildi.

ÜRETİMDE İTHAL KÖMÜR İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Dünkü elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı incelendiğinde, elektrik enerjisi tedarikinde ithal kömür santrallerinin başı çektiği görüldü. İthal kömür santralleri toplam üretimin yüzde 21,6'sını karşılayarak ilk sırada yer aldı.

İthal kömür tesislerini yüzde 20,7'lik üretim payı ile barajlı hidroelektrik santralleri takip ederken, üçüncü sırada ise yüzde 13,7'lik payı ile doğal gaz santralleri yer buldu.

ELEKTRİK DIŞ TİCARETİ: İHRACAT İTHALATI KATLADI

Türkiye'nin komşu ülkelerle gerçekleştirdiği sınır ötesi elektrik ticareti verileri de resmi kayıtlara yansıdı. Açıklanan verilere göre Türkiye, dün sınır ötesine 10 bin 421 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi. Aynı zaman diliminde yapılan elektrik ithalatı ise 1706 megavatsaat seviyesinde kaldı. Böylece elektrik ihracatı, ithalat rakamlarını katlamış oldu.