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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından açıklanan güncel verilere göre, Türkiye genelinde günlük elektrik tüketimi 800 bin 810 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Saatlik bazda yapılan incelemelerde, günün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 66 megavatsaatle saat 20.00’de kaydedilirken; sanayi ve konut kullanımının en düşük seviyeye gerilediği saat 05.00’te ise tüketim 29 bin 748 megavatsaate kadar düştü.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE LİDER İTHAL KÖMÜR

Aynı dönemde Türkiye genelinde toplam 815 bin 905 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Üretim kaynaklarının dağılımında ithal kömür ilk sıradaki yerini korurken, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı dikkat çekti.

ELEKTRİK DIŞ TİCARETİNDE DEV FARK

Türkiye, günlük elektrik üretiminin tüketimi aşmasıyla birlikte enerji dış ticaretinde güçlü bir ihracat performansı sergiledi. Açıklanan veriler doğrultusunda:

Elektrik İhracatı: 15 bin 404 megavatsaat

Elektrik İthalatı: 358 megavatsaat