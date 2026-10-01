Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye genelinde dün elektrik üretimi ve tüketiminde yeni veriler açıklandı.

EN YÜKSEK TÜKETİM YİNE 12.00'DE KAYDEDİLDİ

TEİAŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 573 megavatsaatle saat 12.00'de gerçekleşti. Günün en düşük tüketimi ise 31 bin 713 megavatsaatle saat 05.00'te kaydedildi. Günlük toplam elektrik üretimi 985 bin 2 megavatsaat olurken, tüketim 966 bin 693 megavatsaat olarak hesaplandı.

ÜRETİM LİDERİ RÜZGAR SANTRALLERİ

Günlük elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımında rüzgar santralleri öne çıktı. Üretimde ilk sırada oran olarak 22,3 payla rüzgar enerjisi santralleri yer alırken, bunu oran olarak 20,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve oran olarak 17,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

ELEKTRİKTE İHRACAT TABLOSU

Dün gerçekleşen elektrik dış ticaretinde ihracat miktarı ithalatı geride bıraktı. Türkiye, gün genelinde 19 bin 937 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, ithalat miktarı ise 1686 megavatsaat düzeyinde gerçekleşti.