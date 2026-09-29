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Kaynak: AA

Türkiye’de dün günlük bazda 966 bin 523 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 947 bin 551 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda günün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 197 megavatsaatle saat 12.00’de gerçekleşti. En düşük tüketim ise 29 bin 771 megavatsaatle saat 05.00’te kaydedildi.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Günlük elektrik üretiminde yüzde 22,3 payla hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Hidroelektrik santrallerini yüzde 20,4 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 17,3 ile ithal kömür santralleri takip etti.

TÜRKİYE’NİN ELEKTRİK TİCARETİ

Türkiye, dün 20 bin 994 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi. Aynı dönemde 1966 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.