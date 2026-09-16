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Kaynak: AA

Türkiye'de günlük elektrik üretimi ve tüketim verileri belli oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dün 1 milyon 66 bin 188 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 44 bin 713 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİK TÜKETİMİ SAAT 20.00'DE ZİRVE YAPTI

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 889 megavatsaatle 20.00'de gerçekleşti.

Günün en düşük elektrik tüketimi ise 34 bin 863 megavatsaatle 05.00'te kaydedildi.

ÜRETİMDE BARAJLI HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Dünkü elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımında ilk sırayı yüzde 22,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı.

Barajlı hidroelektrik santrallerini yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,3 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

ELEKTRİK İHRACATI 22 BİN MEGAVATSAATİN ÜZERİNE ÇIKTI

Türkiye, dün 22 bin 237 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi.

Aynı gün gerçekleştirilen elektrik ithalatı ise 853 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.