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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) resmi verilerine göre, Türkiye genelinde dün toplam 913 bin 5 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Aynı zaman diliminde toplam elektrik tüketimi ise 899 bin 948 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimin tüketim ihtiyacını karşılamasıyla birlikte elektrik arzında güvenli bir denge sağlandı.

Günlük tüketim seyrinde en yüksek elektik talebi saat 20.00'de 42 bin 234 megavatsaat ile zirveye ulaşırken, günün en düşük tüketimi ise saat 05.00'te 31 bin 751 megavatsaat olarak gerçekleşti.

ÜRETİMDE İTHAL KÖMÜR LİDER, GÜNEŞ ÜÇÜNCÜ SIRADA

Dünkü elektrik üretim portföyünün kaynak bazlı dağılımı şu şekilde şekillendi:

İthal kömür santralleri: Üretimde yüzde 20,9 pay alarak ilk sırada yer aldı.

Barajlı hidroelektrik santralleri: Yüzde 19,8 pay ile ikinci sırayı üstlendi.

Güneş santralleri: Toplam üretimde yüzde 17,4 pay ile üçüncü sırada yer alarak temiz enerji katkısını sürdürdü.

DIŞ TİCARETTE İHRACAT FAZLASI

Türkiye'nin dün gerçekleştirdiği sınır ötesi elektrik ticaretinde ihracat rakamları ithalatın oldukça üzerinde seyretti. Kayıtlara geçen verilere göre Türkiye, dün 13 bin 68 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, dışarıdan alınan elektrik ithalatı yalnızca 179 megavatsaat seviyesinde kaldı.