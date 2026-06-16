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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlediği bilgide; Türkiye'de dün günlük bazda 972 bin 52 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri konumlandı. Bunu yüzde 19 ile güneş santralleri ve yüzde 11,5 ile ithal kömür santralleri takip etti.

Sonuç olarak Türkiye'de güneş enerjisinden günlük bazda üretilen elektrik, dün 184 bin 466 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesine geldi.

Günlük bazda tüketim ise 966 bin 812 megavatsaat olarak belirlendi. En yüksek elektrik tüketimi 46 bin 919 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 427 megavatsaatle 06.00'da oldu.

Türkiye dün 8 bin 159 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 785 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirildi.