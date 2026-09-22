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Kaynak: AA

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 15 bin 61 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 995 bin 739 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 828 megavatsaatle saat 20.00'de gerçekleşti.

En düşük tüketim ise 31 bin 151 megavatsaatle saat 05.00'te kaydedildi.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Günlük elektrik üretiminde ilk sırada yüzde 23,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı.

Barajlı hidroelektrik santrallerini yüzde 21,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,5 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK İHRACATI 21 BİN MWH'I AŞTI

Türkiye, dün 21 bin 97 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi.

Aynı dönemde elektrik ithalatı ise bin 229 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.