Türkiye'de dizi sürelerinin neden bu kadar uzun olduğu sorusunun kökenini, Sedat Altumdaş adlı bir izleyici detaylı bir şekilde açıkladı.

Orijinal anlatımına göre, her şey 2004 yılının Ocak ayına, İstanbul'un zorlu kış şartlarına dayanıyor.

O dönemde Haramidere'de araçlar 3 gün boyunca kar nedeniyle mahsur kalmış, elektrik kesintileri yaşanmıştı. 22 Ocak 2004 Perşembe günü Show TV'de yayınlanan Kurtlar Vadisi'nin 35. bölümü, İstanbul'da birçok kişi tarafından elektrik kesintisi nedeniyle izlenememişti. O yıllarda YouTube veya benzeri platformlar olmadığı için kaçırılan bölümü izlemenin başka yolu yoktu ve izleyiciler büyük bir merak içindeydi.

29 Ocak 2004'te 36. bölüm yayınlanmadan önce Show TV şu duyuruyu yapmıştı:

“Geçtiğimiz hafta yayınlanan 35. bölümü izleyemeyenler için iki bölüm art arda yayınlanacaktır.”

Bu özel yayın, prime time’da reyting birincisi oldu. O günden itibaren Kurtlar Vadisi, yeni bölümünden önce “özet” adı altında önceki bölümün yaklaşık yarım saatlik kolajını yayınlamaya başladı. Böylece ortalama 1 saat süren dizi, 1 saat 30 dakikaya ulaştı.

Bu uygulama aynı dönemde yayınlanan Bir İstanbul Masalı, Aliye gibi diziler tarafından da benimsendi. Hatta bazı dizilerin fragmanlarında “özetsiz yeni bölüm” anonsu yapılmaya başlandı.

Sedat Altumdaş’ın belirttiğine göre, bu olay 2004 sezonundan sonra dizilerin sürelerinde belirgin bir artışa yol açtı. Doğrudan değil, kademeli bir geçiş süreciyle oldu. 2008 ve sonrasında birçok dizinin süresi 1 saati aştı, birkaç yıl içinde ise 2 saatin üzerine çıktı. Başlangıç noktası ise 2004’teki o “özet bölümü” uygulamasıydı.

Sektörde “Bu sürdürülebilir değil” eleştirileri yapılsa da, diziler hâlâ 2 saatin üzerinde bölüm süreleriyle üretilmeye devam ediyor. Temel gerekçe, prime time süresini tamamen doldurmak ve izleyiciyi o zaman diliminde ekrana bağlı tutmak olarak gösteriliyor.

Sedat Altumdaş, bu mantığın bir gün iflas edeceğini ve daha kısa sürelerde, daha kaliteli dizilerin çekilmeye başlanacağını düşünüyor. Dijital platformların bu konuda zaten güzel işler çıkardığını belirten Altumdaş, karasal yayın yapan kanalların da zamanla bu doğrultuda hareket edeceğini tahmin ediyor.