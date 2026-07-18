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Türkiye’de dijital yayın platformları arasındaki rekabet her geçen gün artıyor. JustWatch tarafından yayımlanan 2026 yılı ikinci çeyrek raporu, kullanıcı tercihlerindeki değişimi ve platformlar arasındaki rekabetin boyutunu gözler önüne serdi.

NETFLİX ZİRVEDE AMA GERİLİYOR

Rapora göre Netflix, yüzde 23’lük pazar payıyla Türkiye’de liderliğini sürdürdü. Ancak platformun hem çeyreklik hem de yıllık bazda 1 puanlık düşüş yaşaması dikkat çekti. Bu durum, rekabetin giderek arttığını ortaya koydu.

AMAZON VE DİSNEY PLUS ARASINDAKİ FARK KAPANIYOR

Listenin ikinci sırasında yüzde 18 ile Amazon Prime Video yer alırken, üçüncü sıradaki Disney Plus yüzde 17’ye ulaştı.

Disney Plus’ın özellikle son bir yılda 4 puanlık büyüme kaydetmesi, platformun yükselişini net şekilde gösterdi. Amazon Prime Video ise aynı dönemde 1 puan geriledi.

HBO MAX VE YOUTUBE PREMİUM’UN PERFORMANSI

Pazarın dördüncü sırasında bulunan HBO Max, yüzde 13’lük payla yer aldı ancak çeyreklik bazda düşüş yaşadı.

YouTube Premium ise yüzde 9’luk pazar payına ulaşarak dikkat çekti. Platform, son bir yılda 6 puanlık artışla en hızlı büyüyen servis oldu.

MUBI İSTİKRARINI KORUYOR

Yüzde 7’lik pazar payına sahip MUBI, hem çeyreklik hem yıllık bazda aynı seviyeyi korudu. Platformun sadık kullanıcı kitlesi sayesinde istikrarlı bir performans sergilediği belirtildi.



TÜRKİYE’DE PLATFORM SIRALAMASI

2026 ikinci çeyrek verilerine göre Türkiye’de dijital yayın platformlarının pazar payı şöyle:

Netflix: %23

Amazon Prime Video: %18

Disney Plus: %17

HBO Max: %13

YouTube Premium: %9

MUBI: %7

TV+: %2

Diğer: %11

REKABET DAHA DA ARTACAK

Uzmanlara göre dijital yayın pazarında rekabetin önümüzdeki dönemde daha da kızışması bekleniyor. Özellikle içerik yatırımları ve yerli yapımlar, platformların kullanıcı kazanımında belirleyici rol oynamaya devam edecek.