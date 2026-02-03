Artan maliyetler, tüketim alışkanlıklarındaki değişimler markaları mali açıdan zor duruma sokarken dev şirketlerin iflasları gündeme geliyor.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre Barry M, 44 yıllık tarihine rağmen 29 Ocak'ta mahkemeye yönetici atama niyeti bildirdi. Bu başvuru, alacaklılardan geçici korunma sağlayarak şirkete borç yapılandırması için zaman kazandırma hamlesi olarak değerlendirildi.

Henüz resmi bir yönetici atanmazken bu gelişme, markanın mali sorunlar yaşadığının da göstergesi oldu.

MARKANIN BAŞARI HİKAYESİ

1982'de kurulan Barry M, oje serileri, cesur renk paletleri ve dünyanın ilk beyaz eyeliner'ı ile tanındı. Uygun fiyatlı ürünleriyle İngiltere'deki süpermarketlerde ve kozmetik mağazalarında geniş bir kitleye ulaştı. Özellikle genç tüketiciler arasında popüler oldu.

Potansiyel iflas veya küçülme, çalışanları ve uygun fiyatlı kozmetik pazarını etkileyebilir. Sektör uzmanları, artan enerji, hammadde ve lojistik maliyetleri ile tüketici harcamalarındaki yavaşlamayı sıkıntının ana nedenleri olarak görüyor. Rekabetin yoğunlaşması da kâr marjlarını daralttı.

Barry M yetkilileri, resmi açıklama yapmadı ve basın sorularını yanıtsız bıraktı.