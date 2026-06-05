Türkiye'de de tüketiliyor: İşte dünyanın en sağlıklı sebzesi

Sözcü'nün haberine göre, beslenme uzmanlarının hazırladığı yeni bir liste, dünyanın en besleyici sebzelerini inceleme altına aldı. Yapılan değerlendirmede, Türkiye'de de tüketimi bulunan yapraklı yeşil bir sebze listenin zirvesine yerleşti. Araştırmaya göre söz konusu sebze; yüksek vitamin ve mineral içeriğiyle öne çıkıyor.