Beslenme uzmanlarının listelerinde ilk sırada yer alan o mucizevi yeşillik, turunçgillerden bile daha zengin C vitamini oranıyla tam bir şifa kaynağı. Ege ve Marmara’daki akarsu kenarlarından doğal olarak toplanan bu düşük kalorili süper gıda, pazar tezgahlarında keşfedilmeyi bekliyor.
Türkiye'de de tüketiliyor: İşte dünyanın en sağlıklı sebzesi
Beslenme uzmanlarının listesinde zirveye oturan, turunçgilleri bile geride bırakan C vitamini deposu "su teresi", düşük kalorisi ve zengin mineral yapısıyla tam bir şifa kaynağı.
Sözcü'nün haberine göre, beslenme uzmanlarının hazırladığı yeni bir liste, dünyanın en besleyici sebzelerini inceleme altına aldı. Yapılan değerlendirmede, Türkiye'de de tüketimi bulunan yapraklı yeşil bir sebze listenin zirvesine yerleşti. Araştırmaya göre söz konusu sebze; yüksek vitamin ve mineral içeriğiyle öne çıkıyor.
Potasyum, kalsiyum, demir ve çinko gibi önemli minerallerin yanı sıra A, B, C, D, E ve K vitaminleri
bakımından oldukça zengin olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle C vitamini içeriğinin birçok turunçgil
meyvesini bile geride bırakabildiğine vurgu yapıyor.
Beslenme uzmanları, bu sebzenin 100 gramında yalnızca yaklaşık 21 kalori bulunduğunu söylüyor. Buna rağmen vücudun ihtiyaç duyduğu birçok temel besin öğesini tek başına sağlayabilmesi nedeniyle “doğal süper besin” kategorisinde olduğu değerlendirmesi yapılıyor.
Söz konusu yeşil yapraklı sebze, salatalarda, yumurta yemeklerinde, çorbalarda ve soslarda yaygın şekilde kullanılabiliyor.
Çiğ tüketiminin yanı sıra haşlanarak veya sotelenerek de tüketilebiliniyor.
Su teresi Türkiye'de doğal yetişme alanlarına uygun olarak en sık Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde tüketiliyor.
Özellikle sulak ve nemli toprakları bol olan Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova gibi illerin kırsal yerleşimlerinde halk tarafından akarsu kenarlarından toplanarak sofralara taşınır.
İstanbul gibi metropollerde ise organik semt pazarları, yerel üretici tezgahları ve lüks gurme şarküteriler sayesinde salatalardaki yerini alır. Özetle, temiz pınarların yer aldığı her coğrafyada bu bitkiye rastlamak mümkündür.