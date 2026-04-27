Türkiye’de çöpe giden bitki Avrupa’da servet değerinde

Görünmez Hazine
Bahar aylarında toprak yüzeyine çıkan bu ilk sürgünler (Hop Shoots), dünyanın en pahalı sebzeleri arasında ilk sırada yer alıyor.
Türkiye'nin Tek Merkezi
Şerbetçiotu üretiminin kalbi Bilecik'te atıyor; ancak şimdiye kadar sadece sanayi amaçlı kullanılan bu bitkinin filizleri yeni bir potansiyel barındırıyor.
"Atık" Gözüyle Bakılıyor
Üreticiler, asıl mahsul olan kozalakların daha gür yetişmesi için bu değerli filizleri seyreltme amacıyla kesip tarlada bırakıyor.
Altınla Yarışan Fiyatlar
Belçika ve İngiltere'de sezonun ilk hasadı için düzenlenen müzayedelerde, bu bitkinin kilosu 53 bin TL'ye kadar alıcı bulabiliyor.
Makine Giremiyor
Ürünün bu kadar pahalı olmasının temel sebebi, sadece 3-4 haftalık kısa bir dönemde ve tamamen elle hasat edilmek zorunda olması.
Gurmelerin Gözdesi
"Sebzelerin trüfü" olarak nitelendirilen filizler, aroması ve dokusuyla lüks restoranlarda deniz mahsullerinin yanına en prestijli eşlikçi olarak sunuluyor.
Yeni Bir Gelir Kapısı
Uzmanlar, doğru paketleme ve soğuk zincir altyapısıyla bu "atık" ürünün Türkiye için yüksek katma değerli bir ihracat kalemine dönüşebileceğini vurguluyor.