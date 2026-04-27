Yeniçağ Gazetesi
27 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul
Türkiye'de çöpe giden bitki Avrupa'da servet değerinde

Türkiye’de çöpe giden bitki Avrupa’da servet değerinde

Bilecik’te verimi artırmak için kesilip tarlada bırakılan şerbetçiotu filizleri, Avrupa’da "yeşil altın" muamelesi görüyor. Yoğun emekle toplanan ve hasat süresi kısıtlı olan bu sürgünler, lüks restoranlarda kilosu 53 bin TL’ye varan fiyatlarla alıcı buluyor.

Abdullah Kerzi
Son Güncelleme:
Görünmez Hazine

Bahar aylarında toprak yüzeyine çıkan bu ilk sürgünler (Hop Shoots), dünyanın en pahalı sebzeleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Türkiye'nin Tek Merkezi

Şerbetçiotu üretiminin kalbi Bilecik'te atıyor; ancak şimdiye kadar sadece sanayi amaçlı kullanılan bu bitkinin filizleri yeni bir potansiyel barındırıyor.

"Atık" Gözüyle Bakılıyor

Üreticiler, asıl mahsul olan kozalakların daha gür yetişmesi için bu değerli filizleri seyreltme amacıyla kesip tarlada bırakıyor.

Altınla Yarışan Fiyatlar

Belçika ve İngiltere'de sezonun ilk hasadı için düzenlenen müzayedelerde, bu bitkinin kilosu 53 bin TL'ye kadar alıcı bulabiliyor.

Makine Giremiyor

Ürünün bu kadar pahalı olmasının temel sebebi, sadece 3-4 haftalık kısa bir dönemde ve tamamen elle hasat edilmek zorunda olması.

Gurmelerin Gözdesi

"Sebzelerin trüfü" olarak nitelendirilen filizler, aroması ve dokusuyla lüks restoranlarda deniz mahsullerinin yanına en prestijli eşlikçi olarak sunuluyor.

Yeni Bir Gelir Kapısı

Uzmanlar, doğru paketleme ve soğuk zincir altyapısıyla bu "atık" ürünün Türkiye için yüksek katma değerli bir ihracat kalemine dönüşebileceğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
