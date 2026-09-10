Türkiye’de çok tercih ediliyor: Binlerce aracı geri çağırdılar

Japon otomobil devi Toyota, ABD’deki 8 bin 521 elektrikli C-HR’yi geri çağırıyor. Kararın nedeni ise bir yazılım hatası.
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Japon otomobil devi, elektrikli C-HR modellerindeki yazılım hatası nedeniyle ABD’de 8 bin 521 aracı geri çağırıyor. Hatanın sürüş sırasında güç kaybına yol açabileceği belirtildi. Geri çağırma, belirli 2026 model araçları kapsıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Hatanın sürüş sırasında güç kaybına yol açabileceği belirtildi. Geri çağırma kararı belirli 2026 model araçları kapsıyor.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) konuyla ilgili resmi belgeleri yayımladı.
Belgelerde yazılım hatasının belirli sürüş koşullarında ortaya çıkabildiği belirtildi.
Hatanın bataryanın aşırı şarj olmasına neden olabileceği ifade edildi.
Aşırı yüklenmenin elektrikli sürüş sistemini etkileyebileceği aktarıldı. Sistemin aniden kapanabileceği bildirildi.
Bu durumun seyir hâlindeki araçta güç kaybına yol açabileceği belirtildi.
Şirket, araçların elektronik kontrol ünitesi (ECU) yazılımını güncelleyecek.
Güncelleme yetkili servislerde yapılacak. İşlem araç sahiplerine ücretsiz olarak uygulanacak.
Araç sahiplerinden herhangi bir ücret alınmayacak. Geri çağırma kapsamındaki araç sahiplerine resmi bilgilendirme mektupları gönderilecek.
Mektupların 18 Ekim 2026 tarihine kadar ulaştırılması planlanıyor.