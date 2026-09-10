Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Türkiye’de çok tercih ediliyor: Binlerce aracı geri çağırdılar

Türkiye’de çok tercih ediliyor: Binlerce aracı geri çağırdılar

Japon otomobil devi, elektrikli C-HR modellerindeki yazılım hatası nedeniyle ABD’de 8 bin 521 aracı geri çağırıyor. Hatanın sürüş sırasında güç kaybına yol açabileceği belirtildi. Geri çağırma, belirli 2026 model araçları kapsıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye’de çok tercih ediliyor: Binlerce aracı geri çağırdılar - Resim: 1

Japon otomobil devi Toyota, ABD’deki 8 bin 521 elektrikli C-HR’yi geri çağırıyor. Kararın nedeni ise bir yazılım hatası.

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Türkiye’de çok tercih ediliyor: Binlerce aracı geri çağırdılar - Resim: 2

Hatanın sürüş sırasında güç kaybına yol açabileceği belirtildi. Geri çağırma kararı belirli 2026 model araçları kapsıyor.

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Türkiye’de çok tercih ediliyor: Binlerce aracı geri çağırdılar - Resim: 3

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) konuyla ilgili resmi belgeleri yayımladı.

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Türkiye’de çok tercih ediliyor: Binlerce aracı geri çağırdılar - Resim: 4

Belgelerde yazılım hatasının belirli sürüş koşullarında ortaya çıkabildiği belirtildi.

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Türkiye’de çok tercih ediliyor: Binlerce aracı geri çağırdılar - Resim: 5

Hatanın bataryanın aşırı şarj olmasına neden olabileceği ifade edildi.

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Türkiye’de çok tercih ediliyor: Binlerce aracı geri çağırdılar - Resim: 6

Aşırı yüklenmenin elektrikli sürüş sistemini etkileyebileceği aktarıldı. Sistemin aniden kapanabileceği bildirildi.

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Türkiye’de çok tercih ediliyor: Binlerce aracı geri çağırdılar - Resim: 7

Bu durumun seyir hâlindeki araçta güç kaybına yol açabileceği belirtildi.

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Türkiye’de çok tercih ediliyor: Binlerce aracı geri çağırdılar - Resim: 8

Şirket, araçların elektronik kontrol ünitesi (ECU) yazılımını güncelleyecek.

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Güncelleme yetkili servislerde yapılacak. İşlem araç sahiplerine ücretsiz olarak uygulanacak.

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Türkiye’de çok tercih ediliyor: Binlerce aracı geri çağırdılar - Resim: 10

Araç sahiplerinden herhangi bir ücret alınmayacak. Geri çağırma kapsamındaki araç sahiplerine resmi bilgilendirme mektupları gönderilecek.

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Mektupların 18 Ekim 2026 tarihine kadar ulaştırılması planlanıyor.

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