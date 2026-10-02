Türkiye’de çok tercih edilen araba markası C-SUV’un yeni neslini tanıttı

Avrupa'da LED arka lambalar tüm versiyonlarda standart olurken diğer pazarlardaki durum donanıma göre değişiyor. Yeni Tucson'un 9,9 inçlik dijital gösterge ekranına, 12,9 veya 17 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı eşlik ediyor.