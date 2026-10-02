Hyundai Motor, "Art of Steel" tasarım felsefisiyle geliştirdiği yeni Tucson'u tanıttı.
Türkiye’de çok tercih edilen araba markası C-SUV’un yeni neslini tanıttı
Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarından Hyundai Motor, yeni nesil Tucson modelini tanıttı. C-SUV modeli; yenilenen tasarımı, Pleos Connect bilgi-eğlence sistemi, genişletilen kabini ve hibrit güç aktarma seçenekleriyle öne çıkıyor.Kaynak: Haber Merkezi
C-SUV segmentindeki model, günlük kullanım, aile ihtiyaçları, uzun yolculuklar ve tatil aktivitelerine uygun özellikleriyle yenilendi.
İlk kez 2004'te satışa sunulan Tucson, Avrupa'da 2 milyonun üzerinde satışa ulaşarak Hyundai'nin bölgedeki başarılı modelleri arasına girdi. Modelin daha dinamik tasarıma sahip başka bir versiyonu 12 Ekim'de Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak.
Yeni Tucson, 4560 milimetre uzunluk, 1900 milimetre genişlik ve 1670 milimetre yüksekliğe sahip. Önceki nesle göre 35 milimetre uzayan ve genişleyen modelin yüksekliği de 20 milimetre arttı.
Ön çıkıntı yaya koruma gereklilikleri kapsamında 20 milimetre uzatılırken kapıların açılma açısı 73'ten 83 dereceye çıkarıldı.
Avrupa'daki yeni dış renkler arasında Moonlake Blue Metallic, Moonlake Blue Matte, Rich Walnut Metallic, Rich Walnut Matte ve Ignite Red bulunuyor.
Ön bölümdeki H-Edge aydınlatma yatay tasarımı vurgularken üç boyutlu arka aydınlatmalar modelin teknolojik görünümünü güçlendiriyor.
Donanıma bağlı olarak sunulan Mikro Piksel Aydınlatma (MPL) sistemi, 25 bin 600 bağımsız LED piksel kullanıyor ve karşılama ile uğurlama animasyonlarına imkan tanıyor.
Avrupa'da LED arka lambalar tüm versiyonlarda standart olurken diğer pazarlardaki durum donanıma göre değişiyor.
Avrupa'da LED arka lambalar tüm versiyonlarda standart olurken diğer pazarlardaki durum donanıma göre değişiyor. Yeni Tucson'un 9,9 inçlik dijital gösterge ekranına, 12,9 veya 17 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı eşlik ediyor.
İsteğe bağlı Head-Up Display sürüş bilgilerini ön cama yansıtırken elektrikli ayarlanabilir direksiyon sürüş pozisyonunun kolayca ayarlanmasını sağlıyor.
Fiziksel düğmeler temel işlevlere doğrudan erişim sunarken orta konsolda gizli saklama alanları ve iki adet 15 vatlık kablosuz şarj ünitesi bulunuyor.
Dört adet 100 vatlık USB-C bağlantısı ise dizüstü bilgisayar ve tablet gibi cihazların hızlı şarj edilmesine imkan veriyor. Yeni Tucson'da önde 1038 milimetre baş, arkada 1002 milimetre diz ve önde 1470 milimetre omuz mesafesi bulunuyor.
Donanım seviyesine göre sunulan "Ergo Motion" sürücü koltuğu, pnömatik sistemiyle bel ve yan desteğin yanı sıra masaj işlevi sağlıyor. "Relaxation Comfort" koltukları da sürücü ve ön yolcunun tek dokunuşla koltuğu geriye yatırmasına olanak tanıyor.
İsteğe bağlı 13,5 volt metal kaplamalı ısıtmalı ön cam, kış koşullarında 15 dakikada buzlanmayı giderebiliyor. Yazın ise güneş enerjisinin yüzde 60'ını geri çevirerek kabinin 2 derece daha serin kalmasına yardımcı oluyor.
Metal, dielektrik ve seramikten oluşan 20'den fazla katmanlı şeffaf kaplama, görünür ısıtma tellerine ihtiyaç duymuyor. Avrupa'da Black, Dark Blue Gray/Dove Gray ve Misty Plum iç mekan renkleri sunulurken döşeme seçenekleri kumaş, kumaş/deri ve deriden oluşuyor
Android Automotive OS tabanlı Pleos Connect, yapay zeka destekli Gleo AI sesli tanıma sistemiyle internet üzerinden güncel verilere erişebiliyor. Sistem, farklı menüler arasında dolaşmadan çeşitli işlevlere ulaşılmasına imkan verirken uyumlu uygulamalar ve bağlantılı hizmetleri de destekliyor.
OTA güncellemeleriyle belirli araç sistemleri uzaktan güncellenebiliyor. Modelde ayrıca 12 hoparlörlü Bang & Olufsen premium ses sistemi sunuluyor.
Motor gamında 150 PS gücündeki 1,6 T-GDI benzinli motor bulunuyor. Motor, 6 ileri manuel şanzıman veya 48 V hafif hibrit sistemle birlikte 7 ileri çift kavramalı şanzımanla (7-DCT) sunuluyor.
Hibrit Tucson 245 PS güç ve 380 Nm tork üretirken plug-in hibrit TUCSON PHEV, 1,6 litrelik turbo benzinli motor ve plug-in hibrit sistemden 292 PS'ye kadar güç ve 380 Nm tork elde ediyor.
17,1 kWh batarya, 17 inç jantlarla tahmini 81 kilometreye kadar elektrikli sürüş menzili sağlıyor.
Hyundai Motor Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Xavier Martinet, yeni Tucson'un tasarım, konfor, teknoloji ve verimlilik dahil olmak üzere müşteriler açısından önemli alanlarda geliştirildiğini belirtti.
Martinet, yapılan değişikliklerin modelin yeni neslinin ötesinde, şirketin bugüne kadar ürettiği en iyi Tucson olduğunu söyledi.