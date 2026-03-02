Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar sadece yetişkinleri değil, aynı zamanda çocuklarında hayatını olumsuz yönde etkiliyor.

Cumhuriyet gazetesinden Figen Atalay’ın haberine göre, Adnan Menderes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ruken Akar Vural’ın yürüttüğü ve Aydın’daki devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin gözlemlerine dayanan araştırma, çocuk yoksulluğunun son yıllarda ciddi oranda arttığını ortaya koydu. Çalışmaya katılan 91 öğretmenin yüzde 64’ü, öğrencilerde yoksulluğun giderek derinleştiğini ifade etti.

Araştırmaya katılan öğretmenler, öğrencilerin en çok kırtasiye ve kaynak kitap temininde zorlandığını, eğitim materyallerine erişimde ciddi eşitsizlik yaşandığını belirtti. Beslenme yetersizliğinin de yaygınlaştığını ifade eden öğretmenler, öğrencilerin büyük bölümünün okula kahvaltı yapmadan geldiğini ve beslenme çantalarında yeterli gıda bulunmadığını dile getirdi.

Öğrencilerin mevsimine uygun kıyafet bulmakta zorlandığını belirten öğretmenler, ekonomik nedenlerle sağlık kontrollerinin yapılamadığını, ücretli sosyal ve eğitim faaliyetlerine katılımın ise oldukça düşük olduğunu aktardı. Ayrıca son yıllarda nörogelişimsel farklılık gösteren öğrenci sayısında artış gözlemlendiği ifade edildi.

BAZI ÇOCUKLARIN BESLENME ÇANTASI BİLE YOK

Saha gözlemlerini paylaşan öğretmenler, bazı öğrencilerin defter, kalem ve silgi gibi temel ihtiyaçları bile karşılayamadığını, eski defterleri yeniden kullanmak zorunda kaldıklarını ve bazı öğrencilerin okul ya da beslenme çantası olmadan okula geldiğini belirtti. Önceki yıllarda sınıflarda birkaç öğrenciyle sınırlı olan bu durumun son yıllarda sınıfın önemli bir bölümüne yayıldığı vurgulandı.

Öğretmenler ayrıca öğrencilerin yarıdan fazlasının kahvaltı yapmadan okula geldiğini, kış aylarında montu olmadığı için üşüyen çocuklar bulunduğunu, sağlık kontrollerinin çoğu zaman yapılamadığını ve sosyal etkinliklere katılımın maddi nedenlerle sınırlı kaldığını ifade etti.

'SOSYAL DESTEK PROGRAMLARI ARTIRILMALI'

Prof. Dr. Ruken Akar Vural, çocuk yoksulluğuna karşı okul temelli sosyal destek programlarının artırılması gerektiğini belirterek ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği, eğitim materyali desteği, okul forması yardımı, akademik destek ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.