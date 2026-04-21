Yeniçağ Gazetesi
21 Nisan 2026 Salı
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Sağlık Türkiye'de cerrahide önemli adım: Bu implant patent aldı

Mersinli bilim insanları, tıp literatürüne girecek icat yaptı. Ameliyat masasında cerrahların elini güçlendiren, hastanın kalbini koruyan iki parçalı yerli kalp kapağı tescillendi.

Haberi Paylaş
Türkiye’de cerrahide önemli adım: Bu implant patent aldı - Resim: 1

Türkiye, sağlık teknolojilerinde dışa bağımlılığı bitirecek stratejik bir başarıya daha imza attı. Mersin Üniversitesi bünyesinde yürütülen inovatif çalışmalar sonucunda, mevcut kalp kapaklarının aksine iki ayrı birleşenden oluşan yerli bir kalp kapağı prototipi geliştirildi.

1 8
Türkiye’de cerrahide önemli adım: Bu implant patent aldı - Resim: 2

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Prof. Dr. Mehmet Erin Tüysüz ve mühendis Zülfü Doğan’ın ortak vizyonuyla hayata geçen proje, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan ulusal tescilini alarak tıp dünyasında büyük heyecan uyandırdı.

2 8
Türkiye’de cerrahide önemli adım: Bu implant patent aldı - Resim: 3

Cerrahide Yeni Bir Dönem: İç ve Dış Halka Sistemi

Klasik yöntemlerde kullanılan tek parçalı kalp kapakları, değişim gerektiğinde cerrahları zorlu ve riskli süreçlerle karşı karşıya bırakıyordu. Mersin’de tasarlanan bu yeni kapak ise iç ve dış halka düzeneği sayesinde bu sorunları ortadan kaldırıyor.

3 8
Türkiye’de cerrahide önemli adım: Bu implant patent aldı - Resim: 4

Bu modüler yapı, operasyon sırasında kapağın yerleştirilmesini çok daha pratik hale getirirken, cerrahi müdahale süresini de kayda değer oranda aşağı çekiyor. Böylece hastanın operasyon esnasında kalbinin durdurulduğu kritik süre kısalıyor ve doku hasarı riski minimize ediliyor.

4 8
Türkiye’de cerrahide önemli adım: Bu implant patent aldı - Resim: 5

İkinci Ameliyatlarda Benzersiz Esneklik

Buluşun en vurucu noktası, özellikle yeniden operasyon geçirmesi gereken hastalara sunduğu konfor. Yeni sistemle birlikte, daha önce takılan bir kapağın türünü değiştirmek kolaylaşıyor.

5 8
Türkiye’de cerrahide önemli adım: Bu implant patent aldı - Resim: 6

Örneğin; kan sulandırıcı kullanımı gerektiren mekanik bir kapak, hastanın durumuna göre biyolojik bir kapağa saniyeler içinde dönüştürülebiliyor.

6 8
Türkiye’de cerrahide önemli adım: Bu implant patent aldı - Resim: 7

Uluslararası Onay ve Ekonomik Katkı Hedefi

Bundan sonraki süreçte prototiplerin fonksiyonellik testleri, dayanıklılık analizleri ve ardından hayvan deneyleri gerçekleştirilecek. FDA gibi uluslararası otorite kurumlarından alınacak onaylarla birlikte, bu yerli buluşun dünya genelindeki ameliyathanelerde kullanılması hedefleniyor.

7 8
Türkiye’de cerrahide önemli adım: Bu implant patent aldı - Resim: 8

Prof. Dr. Tüysüz, bu projenin sadece tıbbi bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye'nin katma değerli ürün ihracatına da dev bir katkı sunacağını vurguladı.

8 8
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro