Türkiye, sağlık teknolojilerinde dışa bağımlılığı bitirecek stratejik bir başarıya daha imza attı. Mersin Üniversitesi bünyesinde yürütülen inovatif çalışmalar sonucunda, mevcut kalp kapaklarının aksine iki ayrı birleşenden oluşan yerli bir kalp kapağı prototipi geliştirildi.
Türkiye’de cerrahide önemli adım: Bu implant patent aldı
Mersinli bilim insanları, tıp literatürüne girecek icat yaptı. Ameliyat masasında cerrahların elini güçlendiren, hastanın kalbini koruyan iki parçalı yerli kalp kapağı tescillendi.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Prof. Dr. Mehmet Erin Tüysüz ve mühendis Zülfü Doğan’ın ortak vizyonuyla hayata geçen proje, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan ulusal tescilini alarak tıp dünyasında büyük heyecan uyandırdı.
Cerrahide Yeni Bir Dönem: İç ve Dış Halka Sistemi
Klasik yöntemlerde kullanılan tek parçalı kalp kapakları, değişim gerektiğinde cerrahları zorlu ve riskli süreçlerle karşı karşıya bırakıyordu. Mersin’de tasarlanan bu yeni kapak ise iç ve dış halka düzeneği sayesinde bu sorunları ortadan kaldırıyor.
Bu modüler yapı, operasyon sırasında kapağın yerleştirilmesini çok daha pratik hale getirirken, cerrahi müdahale süresini de kayda değer oranda aşağı çekiyor. Böylece hastanın operasyon esnasında kalbinin durdurulduğu kritik süre kısalıyor ve doku hasarı riski minimize ediliyor.
İkinci Ameliyatlarda Benzersiz Esneklik
Buluşun en vurucu noktası, özellikle yeniden operasyon geçirmesi gereken hastalara sunduğu konfor. Yeni sistemle birlikte, daha önce takılan bir kapağın türünü değiştirmek kolaylaşıyor.
Örneğin; kan sulandırıcı kullanımı gerektiren mekanik bir kapak, hastanın durumuna göre biyolojik bir kapağa saniyeler içinde dönüştürülebiliyor.
Uluslararası Onay ve Ekonomik Katkı Hedefi
Bundan sonraki süreçte prototiplerin fonksiyonellik testleri, dayanıklılık analizleri ve ardından hayvan deneyleri gerçekleştirilecek. FDA gibi uluslararası otorite kurumlarından alınacak onaylarla birlikte, bu yerli buluşun dünya genelindeki ameliyathanelerde kullanılması hedefleniyor.
Prof. Dr. Tüysüz, bu projenin sadece tıbbi bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye'nin katma değerli ürün ihracatına da dev bir katkı sunacağını vurguladı.