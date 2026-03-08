ABD ve İsrail’in İran’a saldırması İran’ın da buna karşılık olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini ve İsrail’i hedef alması Orta Doğu’da gerilimi oldukça yükseltti.

Çatışmaların küresel bir savaşa dönüşmesinden korkulurken, İran lideri Ali Hamaney’in öldürülmesinde İsrail İstihbaratı MOSSAD’ın parmağı olduğu iddia edildi.

İran Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin İsrail'e bilgi sağlayarak Hamaney'in öldürülmesini sağladığı ve İsrail'e sığındığı öne sürüldü.

68 yaşında olan İsmail Kaani'nin "60 yıllık Mossad ajanı" olduğu öne sürülürken, Kaani'nin İran'da olmadığı hatta İsrail'e sığındığı belirtildi.

MOSSAD AJANLARI ARASINDA FATİH SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDE GÖREVLİ PERSONEL OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

MOSSAD’ın Orta Doğu’da faaliyetlerine tam gaz devam ettiği iddiaları da ortaya atılırken, sosyal medyada İYİ Partili Turhan Çömez’in geçmişte MOSSAD ile ilgili kaydettiği video yeniden gündem oldu.

İYİ Partili Turhan Çömez, 2024 yılında paylaştığı videoda MOSSAD’a yönelik operasyonda tutuklanan 15 şüphelinin arasında de Fatih Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan bir personelin olduğunu iddia etmişti.

Çömez, dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı hedef alarak, “6 bin Suriyeli çalışanı Türkiye’ye getirdin. Bunların güvenlik kontrollerini yaptın mı? Diplomalarını kontrol ettin mi? Dil yeterliliklerine baktın mı? Sadece başını önüne eğdin sağlık komisyonunda. Sadece sustun cevap veremedin milletin kürsüsünde Meclis’inde. Fatih Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan bir personelin MOSSAD ajanı olduğu ortaya çıktı. Hem de nerede görevlendirmişsin biliyor musun? Filistin’den getirdiğin hastaların bakımında görevlendirmişsin. Utanmalısın sağlık bakanı” sözlerini sarf etmişti.

FAHRETTİN KOCA YALANLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MİT tarafından yapılan operasyonla yakalanan Mossad ajanları arasında iddia edildiği gibi yabancı uyruklu doktor bulunmadığını, doktor olduğu iddia edilen yabancı uyruklu kişinin, Mısır uyruklu temizlik görevlisi olduğunu açıklamıştı.

Koca, "Haddi aşan sorumsuzlara cevap" başlığıyla yaptığı açıklamada, MOSSAD ajanı operasyonunda yabancı uyruklu 15 kişinin tutuklandığını, 12 kişinin adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldığını ve 7 kişinin sınır dışı edildiğini aktarmıştı.

Koca, "İstihbarat teşkilatımızın başarısıyla gurur duyarken, milli bir meselede bile fırsat kollayan bazı kişilerin Sağlık Bakanlığımızı hedef alan yalanına cevap vermek zorunda kaldık, operasyon kapsamındaki şahıslar arasında, iddia edildiği gibi yabancı uyruklu doktor yoktur. Eğer olsaydı, iddia sahipleri kendilerince sonuçlar çıkaracaklardı. Gerçek, olmasını istedikleri gibi değil. Doktor olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, temizlik görevlisidir. Operasyon sonucu çıkarıldığı adli mercilerce, adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı ile serbest bırakılmıştır. Mısır uyrukludur” ifadelerini kullanmıştı.