Türkiye'de gündem yine çok hızlı aktı. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de SDG ve Suriye güçlerinin çatışmalarına müdahale edeceğini duyurdu. İBB soruşturmasından tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı. Çalık'ın şah damarına yakın kitle tespit edilirken 13 Ocak günü ameliyat edileceği açıklandı.

İşte Türkiye'de bugün yaşananlar:

MURAT ÇALIK HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

Çalık'ın eşi Zehra Çalık, "2-3 hafta önce boynundan biyopsi alınmıştı. Yetersiz gelmiş. Doktorlar kitlenin tamamını almak istiyor. Ancak bu çok riskli bir cerrahi müdahale. Çünkü şah damara yakın bir nokta" dedi. Çalık'ın 13 Ocak'ta ameliyat olacağı belirtildi.

İMAMOĞLU DAVASI İÇİN 992 MİLYON LİRALIK DURUŞMA SALONU

Silivri Cezaevi içine yapılan ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanacağı İBB davası için yapımı süren duruşma salonunun maliyeti ortaya çıktı. TOKİ'nin ihaleye çıktığı duruşma salonu için hazırlanan projenin bedelinin 992 milyon TL olduğu, salonun ise 120 gün içinde tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.

'MAFYA USULÜ TEHDİT'

CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'ye geçeceği iddia edildi. Yeniçağ'a konuşan CHP'li yetkililer, "Kimse geçmez diyemem. Belediye Başkanlarının üzerinde ciddi bir baskı var. Mafya usulü bir tehdit var" dedi.

AKP'Lİ İSİM BORSA MANİPLASYONUNDAN GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı borsa manipülasyonunda AKP Aydın İl Başkan Yardımcısı Kerim Toker’in de gözaltına alındığı ortaya çıktı.

'BEN AKP'LİYİM'

AKP'ye destek paylaşımları ile dikkat çeken emlak danışmanı ve Beylikdüzü’ndeki Abat Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sahibi Mehmet Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasına, "etkin pişmanlıktan" yararlanan müteahhit Adem Soytekin ile olan telefon görüşmeleri nedeniyle İBB'ye düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınmıştı. Şahin’in İstanbul, Büyükçekmece’deki evinde ve Beylikdüzü’ndeki sahibi olduğu klinikte 27 Nisan 2025'te yapılan aramalarda 11,33 gram narkotik madde ve içime hazır halde 4 adet 5,30 gram madde ele geçirilmişti. Şahin, kendisini "Ben AKP'liyim İBB ve CHP ile uzaktan yakından herhangi bir ilişkim olamaz" sözleriyle savunmaya çalıştığı ileri sürüldü.

İKİ ALKOL GRUBUNA ZAM

ÖTV oranlarına yeni yılla birlikte zam geldi. Yeni ÖTV oranıyla birlikte alkol fiyatları da değişti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Tuborg bira grubuna ve Yeni Rakı'yı da elinde tutan Mey Diageo grubuna zam geldiğini duyurdu. Buna göre, Tuborg bira grubunda 50 cl depozitolu şişe fiyatı 107 liraya, 35 CL'lik Yeni Rakı fiyatı ise 750 liraya yükseldi.

MSB'DEN SURİYE OPERASYON SİNYALİ

Suriye güçleri ve SDG arasında devam eden çatışmalar devam ederken MSB'den Suriye'ye operasyon sinyali geldi. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütünün sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir.

Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır."

İSTANBUL'U FIRTINA VURDU

Marmara bölgesinde etkili olan lodos fırtınası mega kent İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. Tuzla'da etkili olan fırtına nedeniyle sahilde demirli bazı tekneler alabora oldu. Denize düşen bir kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı. Beyoğlu Aydın Sokak'ta fırtınanın etkisiyle 4 katlı bir binanın çatısı da yerinden koptu.