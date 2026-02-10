Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan veriler, Türkiye’deki medeni durum tablosuna dair çarpıcı rakamları ortaya koydu.
2020 yılı sonu verilerine göre ülkemizde boşanmış birey sayısı 3 milyon 567 bin kişiye ulaşırken, bu sayı toplam yetişkin nüfusun yüzde 5,20’sine tekabül ediyor.
İstatistiklere göre, boşanmış nüfusun yetişkin nüfusa oranla en yoğun olduğu il İzmir oldu. Ege’nin incisini sırasıyla Muğla ve turizm merkezi Antalya takip etti.
Listenin diğer ucunda ise boşanma oranlarının en düşük seyrettiği iller yer alıyor. Hakkari, %0,81’lik oranla boşanmış nüfus oranının en az olduğu il olarak dikkat çekti.
İŞTE BOŞANMIŞ KİŞİLERİN ORANININ EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK OLDUĞU ŞEHİRLER...
İzmir: Boşanmış nüfus (kişi): 315.019
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 8.37
Muğla: Boşanmış nüfus (kişi): 77.133
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 8.35
Antalya: Boşanmış nüfus (kişi): 172.182
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 7.65
Aydın: Boşanmış nüfus (kişi): 68.517
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 7.06
Yalova: Boşanmış nüfus (kişi): 17.036
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.69
Eskişehir: Boşanmış nüfus (kişi): 51.658
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.64
Balıkesir:
Boşanmış nüfus (kişi):70.359
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.46
Mersin: Boşanmış nüfus (kişi):100.005
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.44
Tunceli: Boşanmış nüfus (kişi):4.729
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.43
Ankara: Boşanmış nüfus (kişi): 310.558
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.40
Türkiye'de boşanmış nüfus oranının en düşük olduğu 10 il ise şöyle sıralandı:
Hakkari: Boşanmış nüfus (kişi): 1.687
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 0.81
Şırnak: Boşanmış nüfus (kişi): 3.906
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.01
Muş: Boşanmış nüfus (kişi): 2.979
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.10
Siirt: Boşanmış nüfus (kişi): 2.695
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.16
Bitlis: Boşanmış nüfus (kişi):3.082
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.20
Van: Boşanmış nüfus (kişi): 10.243
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.30
Ağrı: Boşanmış nüfus (kişi): 5.009
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.46
Batman: Boşanmış nüfus (kişi): 6.825
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.47
Mardin: Boşanmış nüfus (kişi): 9.946
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.59
Bingöl: Boşanmış nüfus (kişi): 3.749
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.74