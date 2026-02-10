Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan veriler, Türkiye’deki medeni durum tablosuna dair çarpıcı rakamları ortaya koydu.

2020 yılı sonu verilerine göre ülkemizde boşanmış birey sayısı 3 milyon 567 bin kişiye ulaşırken, bu sayı toplam yetişkin nüfusun yüzde 5,20’sine tekabül ediyor.

İstatistiklere göre, boşanmış nüfusun yetişkin nüfusa oranla en yoğun olduğu il İzmir oldu. Ege’nin incisini sırasıyla Muğla ve turizm merkezi Antalya takip etti.

Listenin diğer ucunda ise boşanma oranlarının en düşük seyrettiği iller yer alıyor. Hakkari, %0,81’lik oranla boşanmış nüfus oranının en az olduğu il olarak dikkat çekti.

İŞTE BOŞANMIŞ KİŞİLERİN ORANININ EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK OLDUĞU ŞEHİRLER...

İzmir: Boşanmış nüfus (kişi): 315.019

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 8.37

Muğla: Boşanmış nüfus (kişi): 77.133

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 8.35

Antalya: Boşanmış nüfus (kişi): 172.182

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 7.65

Aydın: Boşanmış nüfus (kişi): 68.517

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 7.06

Yalova: Boşanmış nüfus (kişi): 17.036

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.69

Eskişehir: Boşanmış nüfus (kişi): 51.658

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.64

Balıkesir:

Boşanmış nüfus (kişi):70.359

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.46

Mersin: Boşanmış nüfus (kişi):100.005

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.44

Tunceli: Boşanmış nüfus (kişi):4.729

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.43

Ankara: Boşanmış nüfus (kişi): 310.558

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.40

Türkiye'de boşanmış nüfus oranının en düşük olduğu 10 il ise şöyle sıralandı:

Hakkari: Boşanmış nüfus (kişi): 1.687

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 0.81

Şırnak: Boşanmış nüfus (kişi): 3.906

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.01

Muş: Boşanmış nüfus (kişi): 2.979

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.10

Siirt: Boşanmış nüfus (kişi): 2.695

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.16

Bitlis: Boşanmış nüfus (kişi):3.082

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.20

Van: Boşanmış nüfus (kişi): 10.243

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.30

Ağrı: Boşanmış nüfus (kişi): 5.009

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.46

Batman: Boşanmış nüfus (kişi): 6.825

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.47

Mardin: Boşanmış nüfus (kişi): 9.946

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.59

Bingöl: Boşanmış nüfus (kişi): 3.749

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.74