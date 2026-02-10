İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Türkiye’de ilk defa yapay zeka destekli operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak sosyal medya ve anlık mesajlaşma platformları üzerinden uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik, yapay zekâ destekli analiz sistemlerinden yararlanılarak operasyon düzenlendi.

Sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yapılan büyük çaplı ve yapay zeka destekli operasyonlarda 305 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaptı. Yıldız, paylaşımında, “Bu şehirde zehir tacirlerine geçit yok. Siber Vatan’da saklanacakları alan yok Bir gencimizi dahi kaybetmeye tahammülümüz yok.” ifadelerine yer verdi.