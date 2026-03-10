

Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), istihdam ve mesleki eğitim alanında öncü bir projeye imza atarak Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile stratejik bir iş birliğini hayata geçirdi. Rektörlük makamında düzenlenen törenle imzalanan İşgücü Uyum Programı (İUP) protokolü, Türkiye’de bir üniversite bünyesinde gerçekleştirilen ilk ve tek örnek olmasıyla dikkat çekiyor.



TOGÜ’YE HAS ÖZEL BİR İŞ BİRLİĞİ MODELİ



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve Tokat İŞKUR İl Müdürü Bekir Fındık tarafından imzalanan protokol, sadece TOGÜ’ye özgü çalışma modeliyle Türkiye’de bir ilki temsil ediyor. Bu özel iş birliği kapsamında, 340 kişilik işgücü uyum programında süreç İŞKUR tarafından yürütülecek.



ÇALIŞMA HAYATINA GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ



Program, katılımcıların kamu kurumlarındaki çalışma kültürüne uyum sağlamalarını, mesleki bilgi ve becerilerini sahada geliştirmelerini amaçlıyor. Teorik eğitimin uygulama ile birleştiği bu süreçte katılımcılar, disiplinli bir iş ortamında deneyim kazanarak gelecekteki kariyer yolculuklarına çok daha donanımlı bir şekilde hazırlanma fırsatı bulacaklar.



REKTÖR YILMAZ: "BİLGİ SAHAYLA BULUŞUYOR"



İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversite-kamu iş birliğinin toplumsal kalkınmadaki rolüne vurgu yaparak şunları söyledi: "Bilgi ve deneyimin sahayla buluşması büyük bir değer taşıyor. Bu program sayesinde katılımcılarımız kurumsal çalışma kültürünü yakından tanırken, mesleki gelişimlerine de doğrudan katkı sağlayacaklar. Üniversite olarak bu tür üretken projelere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz."



SÜRDÜRÜLEBİLİR KARİYER İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT



Tokat İŞKUR İl Müdürü Bekir Fındık ise projenin sadece bir istihdam adımı olmadığını belirterek; "Bu program, bireylerin çalışma hayatına adaptasyonunu sağlayan, yetkinliklerini artıran ve sürdürülebilir bir kariyerin temellerini atan önemli bir fırsattır," ifadelerini kullandı.



KATILIMCILARA SAĞLANAN İMKÂNLAR VE DETAYLAR



Toplamda 9 ay sürecek olan bu iş birliği kapsamında 340 katılımcının genel sağlık sigortası ve meslek hastalığı primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. Ayrıca katılımcılara, program dahilinde çalıştıkları her gün için 1.375 TL net ücret aylık olarak ödenecek.