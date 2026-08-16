Elazığ'da uzun yıllardır pastane ve dondurma işletmeciliği yapan baba Akif İkiz ile oğlu Muhammet İkiz, kentin meşhur vişneli dondurmasından ilham alarak dikkat çeken bir yeniliğe imza attı. İkili, Elazığ'ın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden biri olan orcikten dondurma üreterek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.
Türkiye'de bir ilk: Orcikten yaptılar, topu 30 TL'den kapış kapış satılıyor
Elazığ'da iki ustanın geliştirdiği sıra dışı lezzet, ilk etapta sadece denemek amacıyla üretildi. Beklenmedik ilgi gören bu özel tarif kısa sürede seri üretime geçerken, Türkiye'nin dört bir yanından sipariş almaya başladı. Ne olduğunu öğrenenler ise bir kez tatmak için sıraya giriyor.Kaynak: İHA
Tamamen deneme amacıyla hazırlanan yeni ürün, ilk etapta çevredeki vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edildi. Tadına bakanların olumlu yorumları ve yoğun talebi üzerine ise seri üretime geçildi.
Türkiye'de ilk kez üretildi
Elazığ'ın halk arasında "sucuklu ceviz" olarak da bilinen coğrafi işaretli ürünü orcik ile sütü özel bir tarifte buluşturan işletme, klasik dondurmalardan farklı aroması ve kıvamıyla dikkat çeken yeni bir lezzet ortaya çıkardı.
İşletme sahibi Muhammet İkiz, daha önce Türkiye'de orcikli dondurmaya rastlamadıklarını belirterek bu fikrin Elazığ'ın meşhur vişneli dondurmasından ilham alınarak ortaya çıktığını söyledi.
Önce tadım yaptılar, sonra üretime geçtiler
Muhammet İkiz, geliştirdikleri ürünü satışa sunmadan önce çevrelerindeki vatandaşlara ikram ettiklerini belirterek şunları söyledi:
"Elazığ'ın meşhur vişneli dondurmasından esinlenerek farklı bir yöresel ürünümüzü de dondurmaya dönüştürmek istedik. Yapım aşaması normal dondurmaya göre biraz daha uzun sürdü. İlk olarak komşularımıza ikram ettik ve görüşlerini aldık. Gelen olumlu dönüşlerin ardından üretime başlayarak satışa sunduk."
Günlük satış 30 kiloya ulaştı
Henüz 3-4 gün önce satışa sunulmasına rağmen orcikli dondurma büyük ilgi görmeye başladı. Muhammet İkiz, vatandaşların ürünü ilk etapta merak edip denemek için satın aldığını, lezzetini beğenenlerin ise yeniden gelerek daha fazla aldığını söyledi.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerin ardından Türkiye'nin farklı illerinden de sipariş almaya başladıklarını belirten İkiz, günlük satış miktarının 30 kiloya ulaştığını ifade etti.
Topu 30 TL, kilosu 500 TL
Yoğun ilgi gören orcikli dondurma işletmede topu 30 TL, kilogramı ise 500 TL fiyatla satışa sunuluyor.
Artan talebi karşılamak için üretim kapasitesini artırdıklarını belirten Muhammet İkiz, Elazığ'ın yöresel lezzetlerini farklı ürünlerle tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.
Türkiye'nin dört bir yanından sipariş geliyor
İşletme sahibi Muhammet İkiz, orcikli dondurmanın kısa sürede yalnızca Elazığ'da değil, Türkiye'nin birçok şehrinde de ilgi görmeye başladığını belirterek, sosyal medya sayesinde farklı illerden sipariş aldıklarını dile getirdi.
İkiz, "Vatandaşlarımız artık vişneli dondurmanın yanında orcikli dondurmayı da tercih ediyor. Gelen talepler her geçen gün artıyor. Bu lezzetin Elazığ'ın yeni gastronomi değerlerinden biri olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.