Türkiye'de bir ilk: Orcikten yaptılar, topu 30 TL'den kapış kapış satılıyor

Türkiye'nin dört bir yanından sipariş geliyor

İşletme sahibi Muhammet İkiz, orcikli dondurmanın kısa sürede yalnızca Elazığ'da değil, Türkiye'nin birçok şehrinde de ilgi görmeye başladığını belirterek, sosyal medya sayesinde farklı illerden sipariş aldıklarını dile getirdi.

İkiz, "Vatandaşlarımız artık vişneli dondurmanın yanında orcikli dondurmayı da tercih ediyor. Gelen talepler her geçen gün artıyor. Bu lezzetin Elazığ'ın yeni gastronomi değerlerinden biri olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.