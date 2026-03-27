Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ işbirliğinde hayata geçirilen Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesi, ilk kez İstanbul'da Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta hayata geçirildi.

Tamamen yerli ve milli AR-GE çalışması olarak öne çıkan, 5G ve fiber altyapısı kurulumları tamamlanan projeyle, yoldaki trafik güvenliğinin ve yol konforunun en üst düzeye çıkarılması ve seyahat süresinde önemli oranda düşüş yaşanması hedefleniyor.

YOL DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER SÜRÜCÜ İLE PAYLAŞILIYOR

Yolda meydana gelebilecek kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesne ya da şerit kapama gibi tüm durumlar, sistem tarafından anlık tespit edilecek ve yol kullanıcıları anında bilgilendirilecek.

Kamera, yol sensörleri, yapay zeka tabanlı görüntü işleme, olay algılama, meteorolojik bilgi sistemleri ve değişken mesaj işaretleri de devreye girecek.

Bu sayede vatandaşların güvenliği artırılacak, yol ağı daha etkin ve verimli kullanılacak, yollardaki gereksiz beklemeler en aza inecek.

Projenin test uygulamasının başlaması dolayısıyla KGM 1. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, internetin ve otonom araç teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı bu dönemde, ulaşımın artık sadece yol ile araçtan ibaret olmadığını ve araçların birbirleriyle, altyapıyla ve her şeyle akıllıca haberleştiği bir ekosistem haline geldiğini söyledi.

Uraloğlu, K-AUS projesinin de araçlar ile altyapı unsurları arasında kablosuz haberleşme yoluyla karşılıklı veri paylaşımını mümkün kılan ileri teknoloji sistemler bütünü olarak bu ihtiyacı karşıladığını bildirdi.

Projenin sürücülere ve yol güvenliğine yönelik faydalarına işaret eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sistemle sürücülerimize yol, trafik ve çevre şartlarına ilişkin anlık ve konuma duyarlı bilgiler ulaştırıyoruz. Böylece seyahati daha güvenli, daha konforlu, daha verimli ve çevre dostu hale getiriyoruz.

Bugün, Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında yaklaşık 40 kilometrelik bir güzergahta, Türkiye'de Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin gerçek trafik koşullarında bütüncül olarak uygulandığı ilk saha örneğini devreye alıyoruz.

Bu, sadece bir pilot proje değil, ülkemizin yerli ve milli akıllı ulaşım vizyonunun mihenk taşı, beyni ve geleceğe uzanan yol haritasıdır. Burada atılan her adım, Türkiye'nin akıllı ulaşım altyapısının temelini güçlendirecek ve yarınlara ışık tutacaktır."

Uraloğlu projenin ikinci faz uygulamasının Ankara'da yapılacağını kaydetti.