Türkiye’de bir ilk: Erzincan’daki bu okul fark atıyor

Bu simülasyonu bize sağlayan TCDD Eğitim Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ediyoruz. Verdiği imkanlar doğrultusunda öğrencilerimiz işe girmeden mevcut senaryolar içerisinde güvenli alanlarda uygulama yapabiliyorlar. Demir yolunun altyapısını ve üstyapısını en ince ayrıntısına kadar görerek konuları derinleştirerek öğreniyor öğrencilerimiz. Burada mevcut senaryolarla acil durumlarda hangi önlemleri alabileceğini öğreniyor. Hangi durumda hangi müdahaleyi yapacağını dijital ortamda öğreniyor. Uygulamalı eğitimle beraber ray kaynağı, demir yolu üstyapı atölyesi, demir yolu altyapı atölyesini tamamen öğrencilerimizin iş imkanları iş becerisi doğrultusunda göstermekteyiz.