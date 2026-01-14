Alanya, 2026 yılına kültür, sanat, spor ve turizmi bir araya getiren iddialı bir vizyonla adım attı. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı ve Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın’ın kamuoyuna sunduğu “2026 Alanya Belediyesi Etkinlik Takvimi”, Türkiye’de bir şehir bazında ilk kez bu kadar kapsamlı ve önceden planlanarak açıklanan etkinlik programı niteliği taşıyor.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmasıyla hazırlanan bu vizyon, Alanya’yı sadece yaz sezonunda değil, yılın her ayı canlı, planlı ve tercih edilen ulusal-uluslararası bir destinasyon haline getirmeyi hedefliyor.Alanya; kültür ve sanat festivallerinden dünya çapında spor organizasyonlarına, uluslararası konserlerden gençlik etkinliklerine kadar zengin bir programla 2026’ya güçlü bir giriş yaptı.

13 Ocak’ta düzenlenen tanıtım toplantısında Açıkalın, takvimdeki etkinliklerin turizmi çeşitlendirdiğini, şehri gençleştirdiğini ve Alanya’yı “önceden planlanan” bir destinasyon konumuna yükselttiğini vurguladı.25’ten fazla uluslararası ve ulusal organizasyon 2026 takviminde 35. Uluslararası Alanya Triatlonu, 20. Uluslararası Caz Festivali, 20. Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri, Volleyball World Beach Pro Tour Challenge Turnuvası, Tropikal Meyve Festivali, Kitap Fuarı gibi markalaşmış etkinlikler öne çıkıyor. Spor, kültür, çocuk-gençlik programları ve tematik festivallerle kent yıl boyu hareketli bir atmosfere kavuşacak.

BAŞKAN ÖZÇELİK: HEDEFİMİZ ALANYA’YI MARKA ŞEHİR YAPMAK

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, uzun vadeli bir vizyonla hareket ettiklerini belirterek, “Alanya’da var olan hiçbir şeyi yok saymadan, hepsini daha ileriye taşımak için çalışıyoruz” dedi. Günübirlik değil, önceden planlanan tatil destinasyonu yaratmayı amaçladıklarını, bunun 7-8 yıllık stratejik bir hedef olduğunu ifade etti. Özçelik, kültür-sanat etkinliklerinin kent ekonomisine önemli katkı sağladığını da ekledi. ALTAV’ın tüm organizasyonları takvim haline getirip tur operatörlerine sunduğunu belirten Özçelik, “Bunu yapan başka bir şehir yok, biz Alanya için çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz Alanya’yı marka şehir yapmak” şeklinde konuştu.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ İLK KEZ ALANYA’DA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un desteğiyle Kasım ayının ilk haftasında Kültür Yolu Festivali’nin Alanya ayağı ilk kez düzenlenecek. Büyük sahnede konserler ve kültür-sanat etkinlikleri Alanyalılarla buluşacak.

ÜNLÜ SANATÇI GORAN BREGOVİĆ FESTİVALDE

24 Mayıs’ta dünyaca ünlü sanatçı Goran Bregović, Alanya Kültür ve Sanat Festivali’nin kapanışında ücretsiz konser verecek.

TUR OPERATÖRLERİNDEN GÜÇLÜ DESTEK



Jolly Tour Akdeniz Bölge Sorumlusu Yavuz Öztürk, “Alanya bir değerdir. Tropikal Meyve Festivali, Caz Festivali ve Triatlon organizasyonlarını hem tanıtım hem satış kanallarında aktif destekleyeceğiz” dedi. Tatil Budur Akdeniz Bölge Koordinatörü Can Yiğitbaş, “En önemli destinasyonlarımızdan biri Alanya” şeklinde konuştu.



Tatil Sepeti Genel Müdürü Sedat Kılıç ise 45 yıllık kişisel bağını anlatarak, “Yeni dünya düzeninde insanlar sadece deniz-kum-güneş için gelmiyor; etkinlik, kültür ve deneyim arıyor. Alanya bu dönüşüme güçlü şekilde cevap veriyor ve biz de bu sürece destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Takvim, sürdürülebilir turizm anlayışıyla ilkbahar, sonbahar ve kış aylarını da kapsıyor. Spor turizmi, kültür ve gastronomi etkinlikleriyle uluslararası görünürlük artacak. “Tarihi Mekanlardan Yükselen Müzik Tınıları” konserleri, Ramazan Meydanı etkinlikleri, Nevruz kutlamaları gibi programlarla Alanya’nın kültürel mirası ve kent kimliği sanatla buluşturulacak.