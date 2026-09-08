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Kaynak: AA / İHA

İzmir’de yaşayan 76 yaşındaki Şükran Can, uzun yıllardır devam eden kalp rahatsızlığı nedeniyle Türkiye ve Almanya’da çeşitli hastanelerde tedavi gördü.

Can’ın kalbine 46 yıl önce mitral metal kapak, 26 yıl önce ise mekanik aort kapağı takıldı. Üç yıl önce de kalp pili takılan Can, son 6 aydır nefes darlığı, halsizlik ve çabuk yorulma şikayetleri yaşamaya başladı.

Yapılan kontrollerde mekanik aort kapağında daralma tespit edildi.

AÇIK AMELİYAT YERİNE YÜKSEK RİSKLİ YÖNTEME KARAR VERİLDİ

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Uzmanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Arı önderliğinde Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi Konseyi’nde hastanın durumu değerlendirildi.

Akciğer kapasitesinin düşük olması nedeniyle açık kalp ameliyatının yüksek risk taşıdığı belirlendi. Bunun üzerine, dünyada yalnızca birkaç örneği bulunan TAVI yöntemiyle mevcut mekanik aort kapağının içerisine biyoprotez kapak yerleştirilmesine karar verildi.

Prof. Dr. Hasan Arı, işlemin Türkiye’de ilk kez Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirildiğini belirterek, yöntemin daha önce dünyada yalnızca 3 veya 4 hasta üzerinde uygulandığını ve başarılı sonuçlar alındığını söyledi.

YAKLAŞIK 1 SAAT SÜREN OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Yüksek riskli operasyon yaklaşık 1 saat sürdü. Kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, anestezi uzmanları ile hemşirelerden oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen işlem başarıyla tamamlandı.

Operasyonun ardından iki gün yoğun bakımda tutulan Şükran Can, daha sonra servise alındı. Yaklaşık 3-4 gün burada takip edilen Can’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yürüyüp günlük aktivitelerini gerçekleştirebildiği belirtildi.

Doktorlar, herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde Can’ın taburcu edilerek evine gönderilmesini planlıyor.

“ÇOK MUTLUYUM”

1980’den bu yana kalp hastalığıyla mücadele ettiğini anlatan Şükran Can, tedavisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Can, “Allah'ım doktorumdan razı olsun, yuvasına bağışlasın. Eğer yine rahatsızlanırsam yine buraya gelirim. Ben buradaki saygıyı, sevgiyi hiçbir yerde görmedim. Çok mutluyum.” dedi.

Kızı Nevin Can ise annesinin Almanya’da oturum izni bulunduğu için tedavi amacıyla Almanya’ya gitmeyi planladıklarını ancak annesinin yolculuk yapamayacağını söylemesi üzerine Bursa’ya geldiklerini anlattı.

Açık ameliyatın yüksek risk taşıması nedeniyle doktorların önerdiği yöntemi kabul ettiklerini belirten Nevin Can, tedavi sürecinde hastane personelinin annesine gösterdiği ilgiden memnun kaldıklarını söyledi. Bursa’da gerçekleştirilen operasyon, mekanik aort kapağının içerisine TAVI yöntemiyle biyoprotez kapak yerleştirilmesi açısından Türkiye’de bir ilk olarak kayıtlara geçti.