Türkiye'de bir günde 45 milyarı çekip çıktı: Herkes bu gizemli milyarderi konuşuyor

SPK, varlıkların sorunsuz bir şekilde nakde dönüştürülebilmesi için piyasada görevlendirilen iki bankaya tanıdığı süreyi üç aydan altı aya çıkardı. Finans dünyası şimdi, kilitli kalan diğer fonların akıbetini ve aniden çekilen 45 milyar liralık likiditenin yeni adresini yakından takip ediyor.