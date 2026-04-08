Yeniçağ Gazetesi
08 Nisan 2026 Çarşamba
Anasayfa Spor Türkiye'de bir futbol takımı daha küme düştü: Yönetimden tepki paylaşımı geldi

Kastamonuspor, Karaman FK ile 2-2 berabere kalarak 5 maç aradan sonra puanla tanışırken, Karaman FK ligin bitimine 3 hafta kala resmen küme düştü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 33. hafta maçında Kastamonuspor, evinde Karaman FK'yı ağırladı.

Kastamonu Gazi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla 18 puanda kalan Karaman FK, ligin bitimine 3 maç kala resmen küme düştü.

Karaman maça iyi başladı ve 16. dakikada Hasan Akpınar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Kastamonu, Hasan Ayaroğlu'nun attığı 2 golle skoru 2-1'e taşıdı.

Karaman cephesinde Furkan Koyuncu, 78. dakikada golünü atarak skoru 2-2’ye getirdi. Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı.

Kastamonuspor, ligde 5 maç aradan sonra puanla tanışarak puanını 42’ye çıkardı. 18 puanda kalan Karaman ise, Bucaspor’un ardından grupta küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

TEPKİ PAYLAŞIMI GELDİ

Sezon başından beri mali sorunlar yaşayan ve belirsizliklerle uğraşan Karaman FK, küme düşmenin ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

