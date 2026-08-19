Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türkiye’de ayda 143 bin TL maaş veriyorlar: Diploma istemiyor, gençlerin ilgi odağı oldu

Türkiye’de ayda 143 bin TL maaş veriyorlar: Diploma istemiyor, gençlerin ilgi odağı oldu

Yeni nesil çalışma modeli ile son dönemi mesleği oldu. Dilediği saatte bilgisayarını açarak dünya devlerine hizmet veren bağımsız çalışanlar (freelancer), aylık 3 bin doları (yaklaşık 143 bin TL) aşan maaşla ilgi odağı oldu.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Türkiye’de ayda 143 bin TL maaş veriyorlar: Diploma istemiyor, gençlerin ilgi odağı oldu - Resim: 1

Geleneksel mesai kavramını ve zorlu iş mülakatlarını tarihe karıştıran yeni nesil çalışma modeli, Türkiye'deki binlerce gencin hayatını değiştiriyor.

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Türkiye’de ayda 143 bin TL maaş veriyorlar: Diploma istemiyor, gençlerin ilgi odağı oldu - Resim: 2

Dilediği saatte bilgisayarını açarak dünya devlerine hizmet veren bağımsız çalışanlar (freelancer), aylık 3 bin doları (yaklaşık 143 bin TL) aşan gelirleriyle dikkat çekiyor.

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Türkiye’de ayda 143 bin TL maaş veriyorlar: Diploma istemiyor, gençlerin ilgi odağı oldu - Resim: 3

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte ofise bağımlılık hızla ortadan kalkıyor. Evinden veya bir kafeden yurt dışındaki şirketlere hizmet sunan Türk çalışanlar, gelirlerini döviz cinsinden güvence altına alarak küresel pazardan ciddi bir pay elde ediyor.

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Türkiye’de ayda 143 bin TL maaş veriyorlar: Diploma istemiyor, gençlerin ilgi odağı oldu - Resim: 4

Kuralları ve çalışma saatlerini tamamen kendileri belirleyen bu kitle, klasik "9-5" mesai rutinine veda ediyor.

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Türkiye’de ayda 143 bin TL maaş veriyorlar: Diploma istemiyor, gençlerin ilgi odağı oldu - Resim: 5

Herhangi bir kuruma bağlı kalmadan, tamamen proje odaklı ilerleyen bu sistemde özellikle ABD ve Avrupa pazarına hizmet sunuluyor. Sistemde başı çeken ve en çok talep gören alanlar ise şunlar:

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Türkiye’de ayda 143 bin TL maaş veriyorlar: Diploma istemiyor, gençlerin ilgi odağı oldu - Resim: 6

Yazılım ve bilişim hizmetleri, Grafik tasarım, Dijital içerik üretimi Çeviri ve yerelleştirme ve Online danışmanlık

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Türkiye’de ayda 143 bin TL maaş veriyorlar: Diploma istemiyor, gençlerin ilgi odağı oldu - Resim: 7

Bilişim teknolojilerine yatkınlığı olan ve yabancı dil bilen gençler için bu model, eğitim tercihlerini de derinden etkilemeye başladı.

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Türkiye’de ayda 143 bin TL maaş veriyorlar: Diploma istemiyor, gençlerin ilgi odağı oldu - Resim: 8

Uluslararası arenada diplomaya ihtiyaç duymadan da döviz bazında yüksek meblağlar kazanılabildiğini fark eden pek çok genç, geleneksel üniversite eğitimini yarıda bırakarak doğrudan küresel dijital kariyere yönelmeyi tercih ediyor.

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Türkiye’de ayda 143 bin TL maaş veriyorlar: Diploma istemiyor, gençlerin ilgi odağı oldu - Resim: 9
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