Türkiye pazarında 3 bin adedin üzerinde satışı gerçekleşen Skywell ET5 elektrikli araçlar, son dönemde peş peşe yaşanan yangın olaylarıyla dikkat çekiyor.
Türkiye’de 6 ayda 8 araç yandı: Skywell ET5 yangınlarının nedeni belli oldu
Skywell ET5 model elektrikli otomobillerde son altı ayda meydana gelen sekiz farklı yangın vakasının ardından Türkiye distribütörü Ulu Motor, olayların kronik üretim hatasından kaynaklanmadığını açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Son altı aylık süreçte yedi aracın alev almasının ardından, son olarak İstanbul'da bir başka ET5 modelinde daha yangın meydana geldi.
Olayların ardından Hürriyet gazetesinden Taylan Özgür Dil'e değerlendirmelerde bulunan markanın Türkiye distribütörü Ulu Motor yetkilileri, araç genelinde üretim kaynaklı ortak bir kronik arızaya rastlanmadığını ifade etti.
Distribütör kanadı; yangınların batarya alt muhafazasındaki darbe izleri, standart dışı soğutma sıvısı kullanımı, bakımsızlık nedeniyle zayıflayan 12 voltluk akü ve menzili yükseltmek adına yüklenen yetkisiz yazılımlardan kaynaklanabileceğine işaret etti.
Yapılan detaylı teknik incelemelerde, yanan araçların dördünde ana bataryanın geçmişte alt kısımdan ağır hasar aldığı belirlendi.
Bir diğer araçta ise yangından hemen önce batarya sökülmeden, standart dışı koşullarda kaporta çektirme, tamir ve boya işlemleri uygulandığı tespit edildi.
Ayrıca incelenen beş otomobilde Türkiye koşullarına uyum sağlamayan yazılımların yer aldığı aktarılırken, İstanbul'daki son olayda da yine korsan yazılım ihtimali üzerinde duruluyor.
7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda ürünün üretici veya ithalatçı tarafından resen ya da yetkili makamların talimatıyla geri çağrılmasına olanak sağlıyor.
Bu doğrultuda, sadece kullanıcıların servise çağrılması yerine, ülkedeki tüm Skywell ET5 modellerini kapsayan detaylı bir teknik denetim ve muhtemel bir geri çağırma sürecinin gündeme gelmesi bekleniyor.
Son altı ayda yaşanan vakaların detaylarına bakıldığında; Mart ayında Kayseri'de, Mayıs ayında Diyarbakır'da ve Haziran ayında İzmir'de araçların park halindeyken alev aldığı görülüyor.
Temmuz ayında Konya, Kayseri ve Muğla'da yaşanan olaylar ile Ağustos ayında Ankara ve İstanbul'da meydana gelen son iki yangın ise araçlar şarj edildiği sırada gerçekleşti.