1 Nisan itibarıyla hayata geçen 5G teknolojisi, tüketici elektroniği sektöründe en önemli büyüme başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Perakendeciler, 5G’nin yalnızca bir altyapı yatırımı değil, aynı zamanda yeni bir cihaz yenileme döngüsünü tetikleyen güçlü bir talep unsuru olacağını değerlendiriyor.

Uzmanlara göre 5G uyumlu cihazlara geçiş, özellikle akıllı telefon pazarında satışların yönünü belirleyen ana faktörlerden biri haline geliyor.

Ekonomim'e konuşan MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, 5G’nin pazarda yeni bir ivme yarattığını belirterek tüketici davranışlarının hızla değiştiğine dikkat çekti.

Acar, “Artık mağazaya gelen kullanıcılar telefon alırken ‘Bir de 5G’li mi bu?’ diye soruyor” ifadelerini kullandı.

Bu değişimin, tüketicilerin teknoloji farkındalığının arttığını ve satın alma kararlarında 5G uyumluluğunun belirleyici hale geldiğini gösterdiği belirtiliyor.



5G SATIŞ ORANLARINI YUKARI TAŞIDI

Hulusi Acar, kampanyaların satış performansına doğrudan yansıdığını da vurguladı.

Acar’a göre, 1 Şubat öncesinde cep telefonu satışlarının yüzde 37’si 5G’li modellerden oluşurken, bu oran kısa sürede yüzde 55’e yükseldi. Şirket, tüketici bilincinin artmasıyla birlikte bu oranın daha da yükselmesini bekliyor.



TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİNDE YENİ BÜYÜME DİNAMİĞİ: 5G

Sektör temsilcileri, adet bazında durağan seyreden pazarda 5G geçişinin yeni bir yenileme döngüsü yaratabileceğini öngörüyor. Özellikle akıllı telefon segmentinde 5G uyumlu modellerin yaygınlaşması, önümüzdeki dönemde satışları destekleyen en önemli unsur olarak değerlendiriliyor.

Perakendeciler için 5G, yalnızca bir teknoloji dönüşümü değil, aynı zamanda tüketici elektroniği pazarında yeni bir büyüme hikâyesinin başlangıcı olarak görülüyor.