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Kaynak: Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Haziran 2026 dönemine ilişkin Hayvan Varlığı İstatistikleri verilerini yayımladı. Buna göre Türkiye'de hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan varlığında artış kaydedildi.

2025 yılı sonunda 57 milyon 874 bin 318 olan küçükbaş hayvan sayısı, altı aylık dönemde yüzde 5,1 artarak 60 milyon 815 bin 177'ye yükseldi.

KOYUN SAYISI 49,4 MİLYONA ÇIKTI

Küçükbaş hayvan varlığındaki artışta koyunlar öne çıktı. Aralık 2025'te 46 milyon 688 bin 813 olan koyun sayısı, yüzde 6'lık yükselişle 49 milyon 473 bin 446'ya ulaştı.

Keçi sayısı ise aynı dönemde yüzde 1,4 artarak 11 milyon 185 bin 505'ten 11 milyon 341 bin 731'e çıktı.

BÜYÜKBAŞTA SINIRLI ARTIŞ

Türkiye'deki büyükbaş hayvan sayısı da 2025 sonundaki 17 milyon 708 bin 985 seviyesinden yüzde 0,5 artışla 17 milyon 804 bin 510'a yükseldi.

Sığır sayısı yüzde 0,5 artarak 17 milyon 640 bin 2 olurken, manda varlığında ise ters yönde hareket görüldü. Manda sayısı yüzde 0,2 azalarak 164 bin 508'e geriledi.