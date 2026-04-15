İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet ve jandarma birimlerinin verilerine göre, kazaların büyük bölümü polis sorumluluk alanlarında gerçekleşti.

İlk çeyrekte polis bölgelerinde 157 bin 195 kaza kayıtlara geçerken, bunların önemli bir kısmı yerleşim yerleri içinde yaşandı. Jandarma sorumluluk sahasında ise 11 bin 338 kaza meydana geldi.

Kazaların türlerine bakıldığında, 475 olayın ölümle sonuçlandığı, 60 bin 167 kazada yaralanma olduğu ve 100 bini aşkın kazanın maddi hasarla atlatıldığı görüldü. Can kayıplarının 420’si polis bölgesinde, 141’i ise jandarma bölgesinde yaşandı. Yaralı sayısı da benzer şekilde büyük oranda polis bölgelerinde yoğunlaştı.

Kazaların en önemli nedeni olarak sürücü hataları öne çıktı. Özellikle hızın yol ve hava koşullarına göre ayarlanmaması, kavşaklarda geçiş kurallarına uyulmaması ve şerit ihlalleri en sık karşılaşılan ihlaller arasında yer aldı.

İl bazında değerlendirildiğinde, en fazla kazanın yaşandığı şehir İstanbul oldu. İstanbul’u Ankara ve İzmir takip etti. Buna karşılık en az kazanın görüldüğü il Bayburt olurken, Kilis ve Ardahan da düşük kaza sayılarıyla dikkat çekti.