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Kaynak: Haber Merkezi

Son günlerde yeniden yükselen sıcaklıkların ardından Türkiye genelinde hava koşullarının değişebileceği tahmin ediliyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre, 26 Ekim itibarıyla ülkeyi etkisi altına alması beklenen yeni sistemin kuvvetli yağışlara yol açabileceği belirtiliyor. Bazı kesimlerde kar yağışı ihtimali de gündeme gelirken sıcak havaların bir süre etkisini kaybedebileceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının son günlerde yeniden yükselmesiyle birlikte Türkiye’de mevsim koşullarına ilişkin yeni tahminler gündeme geldi. Pazar gecesinden başlayarak yurdu etkilemesi beklenen sistemin, hava durumunda önemli değişikliklere neden olabileceği ifade ediliyor. Bazı meteorolojik değerlendirmelerde bu sürecin yaklaşık üç hafta devam edebileceği ileri sürülüyor.

Meteorolojik kaynakların paylaştığı öngörülerde, 26 Ekim’den itibaren Türkiye’ye ulaşacağı belirtilen hava sisteminin beraberinde kuvvetli yağışları getirebileceği aktarılıyor. Sistemle birlikte pek çok kentte yağışlı koşulların yeniden etkili olması beklenirken yüksek kesimler başta olmak üzere bazı bölgelerde kar görülmesi ihtimali de bulunuyor.

TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞLAR YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR

Yeni sistemin ülkeye ulaşmasıyla birlikte mevcut hava koşullarında değişiklik yaşanabileceği ve yağışların yeniden etkisini gösterebileceği değerlendiriliyor. Yakın dönemde sıcak havaların hissedildiği şehirlerde, sistemin gelişiyle sıcaklıkların düşmesi ve daha serin, yağışlı günlerin başlaması bekleniyor.

Öngörülere göre 26 Ekim itibarıyla etkisini göstermesi beklenen hava hareketi, bazı bölgelerde kuvvetli yağışlara neden olabilir. Yağmur ihtimalinin yanı sıra belirli kesimlerde kar yağışının da görülebileceği belirtiliyor. Ancak mevcut değerlendirmelerde, yağışların hangi illerde etkili olacağına veya karın hangi bölgelerde görüleceğine ilişkin kapsamlı bir dağılım henüz paylaşılmıyor.

SICAKLIKLAR DÜŞEBİLİR, YAĞIŞLI GÜNLER UZAYABİLİR

Meteorolojik tahminlerde, yaklaşan sistemin etkisiyle sıcak havaların bir süre geri planda kalabileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yerini daha serin hava koşullarına bırakabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Pazar gecesi itibarıyla başlaması öngörülen değişimin, Türkiye genelinde yaklaşık üç hafta boyunca etkili olabileceği iddia ediliyor. Bununla birlikte, sistemin ne kadar süreceği, yağışların şiddeti ve bölgelere göre dağılımı konusunda kesin değerlendirme yapabilmek için güncel meteorolojik tahminlerin izlenmesi önem taşıyor.