Ekonomik bunalım sonrası borçlanan ve borcunu ödeyemeyen vatandaş icra dosyalarıyla boğuşuyor. Son verilere göre 25 milyon kişinin icralık olduğu öğrenildi. Bu da Türkiye'de ortalama her 3 buçuk kişiden birinin icralık olduğu anlamına geliyor.

Esnaf cephesinde de durum farklı değil. Günde ortalama 330 esnaf kepenk indiriyor. Bu da saatte 13 işletmenin iflas ettiği, kepenk indirdiği anlamına geliyor.

Nefes’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, 2025 yılı "iflas ve icra yılı" olarak kayıtlara geçti.

HER 3,5 KİŞİDEN BİRİ İCRALIK

Yaklaşık 87 milyona yakın nüfusu olan Türkiye'de 25 milyon kişinin icralık olması ortalama 3,5 kişide bir kişi anlamına geliyor. Bu da her 4 kişilik bir ailede en az 1 icralık dosya demek.

İFLASTAN KAÇAN ŞİRKETLER 'KONKORDATO'YA SIĞINDI

Şirketlerin iflastan kaçış yolu olarak başvurduğu konkordato ilanlarında 2025 yılı, rekor dönemi oldu. Geçen yıl mahkemeler şirketlerin konkordato taleplerini değerlendirdi ve 2 bin 817 dosya için "geçici mühlet" kararı verdi.

2025 yılında gerçekleşen konkordato sayısı; 2022, 2023 ve 2024 yıllarının toplamını geride bırakarak tüm zamanların zirvesine oturdu.

ESNAF BATIYOR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verileri, yerel ekonominin can damarı olan esnafın içler acısı halini rakamlarla belgeledi.

2025 yılında toplam 120 bin 423 esnaf ticari faaliyetini sonlandırarak kapısına kilit vurdu.

Bu rakam, Türkiye’de her gün ortalama 330, her saat ise 13’ü aşkın esnafın iflas bayrağını çekmesi anlamına geliyor.

Son 5 yılda piyasadan silinen esnaf sayısı ise 606 bin 843’e ulaşarak devasa bir ekonomik boşluk yarattı.