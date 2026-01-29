Aile ve Sosyal hizmetle rBakanlığı, 15 yaş altına sosyal medya yasağına ilişkin taslak metnini oluşturdu. Metnin bugün TBMM'de AKP grubuna sunulması ve değerlendirilmesi bekleniyor. Taslak daha sonra TBMM Genel Kurulu'na ve ilgili komisyona sunulacak. Son hali TBMM'ye geldikten sonra yasalaşacak.

DW Türkçe'nin haberine göre, taslak yasalaşırsa 15 yaşını doldurmamış çocuklar sosyal medya kullanamayacak.

Taslakta özetle şunlar olacak:

- İlgili Kanun'un Ek 4'üncü maddesinin 7'nci fıkrasına, "Sosyal ağ sağlayıcı, on beş yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamaz ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür" hükmü ekleniyor.

- Sosyal ağ sağlayıcılarına "ebeveyn kontrol araçları" oluşturma yükümlülüğü getirilecek. Bu düzenlemeyle ebeveynler, çocukların sosyal ağları kullanma süresini yönetebilecek.

DİJİTAL OYUNLARA SIKI DENETİM

- Dijital oyunlara da yaş kriteri ve sıkı denetim geliyor. Yasaya "oyun sağlayıcı" ve oyun dağıtıcı" kavramları eklenecek.

-Oyun dağıtıcı, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen içerikleri çıkarmak zorunda olacak.

DENETİM YETKİSİ BTK'DA OLACAK

BTK, oyun ve sosyal ağ sağlayıcılarından kurumsal yapı, algoritmalar ve veri işleme mekanizmaları dahil her türlü bilgiyi talep edebilecek; şirketler bu bilgileri 5 gün içinde sunmakla yükümlü olacak. Ayrıca dijital oyunların yaş kriterlerine göre derecelendirilmesi ve kurallara uyum, BTK yönetmeliğiyle belirlenecek.

AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen oyun dağıtıcılarına 1-30 milyon TL'ye kadar para cezası uygulanabilecek, ihlal sürerse internet bant genişliği önce yüzde 50, sonra yüzde 90'a kadar daraltılabilecek. Yükümlülük yerine getirildiğinde cezaların yalnızca dörtte biri tahsil edilecek ve bant daraltma sona erecek.

BİR SAATLİK SÜRE TANINACAK

Taslak, sosyal ağ sağlayıcılarına, "gecikmesinde sakınca bulunan haller" kapsamında verilen içerik çıkarma veya erişim engelleme kararlarını en geç bir saat içinde uygulama zorunluluğu getiriyor. Bu kararlar, yaşam hakkı, can ve mal güvenliği, milli güvenlik, kamu düzeni, suçların önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi acil durumlar için alınabiliyor.

YAPAY ZEKADAN DESTEK ALINACAK

Özellikle Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları, bu tür kararları derhal ve en geç bir saat içinde yerine getirmek zorunda olacak. Ayrıca, söz konusu içeriklerin kendi platformlarında yeniden yayımlanmaması için yapay zekâ ve otomatik sistemler dâhil gerekli tüm önlemleri almak da şirketlerin yükümlülüğü olacak.