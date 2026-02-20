FIBA açıklamasında, milli takımın önceki sıralamadaki birinciliğine işaret ederek "Zaten zirvedeydiler ve şimdi daha da iyi oldular" değerlendirmesinde bulundu.

Türk vatandaşlığına geçen 27 yaşındaki Malachi Flynn'in Bahçeşehir Koleji'ndeki etkileyici performansına vurgu yapılan açıklamada, oyuncu için "Türkiye, Flynn'in takıma katkısına derhal ihtiyacı olacak, bu maç döneminde karşılaşacakları iki maçlık seriye bir bakın!" denildi.

Türkiye'yi ilk beş sıralamada Yunanistan, Almanya, Sırbistan ve İspanya izledi.