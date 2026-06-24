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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Karadeniz’in en önemli gelir kaynaklarından biri olan fındıkta yeni sezon öncesi endişe büyüyor. Bir yanda katlanan maliyetler, diğer yanda hızla gerileyen serbest piyasa fiyatları üreticiyi çıkmaza sürüklerken, gözler Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıklayacağı alım fiyatına çevrildi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, piyasadaki dalgalanmaların üreticide ciddi bir güven kaybı oluşturduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“350 TL’DEN 170 TL’YE DÜŞÜŞÜN İZAHI YOK”

Geçtiğimiz sezon zirai don nedeniyle rekoltede düşüş yaşanmasına rağmen fındık fiyatlarının kısa sürede 350-370 TL seviyelerinden 170-180 TL bandına kadar gerilemesini değerlendiren Soydan, bu tabloyu “anlaşılması güç” olarak nitelendirdi.



Üreticinin artık piyasanın nasıl hareket edeceğini öngöremediğini belirten Soydan, “Fiyatlardaki bu sert düşüşler normal karşılanmıyor. Üretici neye güveneceğini, nasıl hareket edeceğini bilemiyor. Bu durum üretim motivasyonunu da olumsuz etkiliyor” dedi.

MALİYETLER KATLANDI, ÜRETİCİNİN YÜKÜ AĞIRLAŞTI

Yeni sezon öncesinde üreticinin en büyük sorunu ise artan maliyetler oldu. Geçen yıl yaklaşık 10 liraya alınan fındık çuvallarının bu sezon 20 liraya yükseldiği belirtilirken, hasat döneminde çalışacak işçilerin günlük yevmiyeleri 3 bin 500 TL’ye kadar çıktı. Bahçelerde ot temizleme maliyetlerinin ise 7 ila 8 bin TL arasında değiştiği ifade ediliyor.



Gübre, ilaç, bakım ve işçilik giderlerindeki yükseliş nedeniyle üreticiler, açıklanacak fiyatın maliyetleri karşılayacak seviyede olmasını bekliyor.

UMUT TMO’DA

Serbest piyasadaki belirsizlik nedeniyle üreticilerin büyük bölümü gözünü Toprak Mahsulleri Ofisi’ne çevirmiş durumda. Bölge üreticileri, TMO’nun açıklayacağı fiyatın piyasaya yön vereceğini ve güven ortamını yeniden tesis edeceğini düşünüyor.

“FINDIK SADECE ÜRETİCİNİN DEĞİL, TÜRKİYE’NİN MESELESİ”

Fındığın Türkiye ekonomisi açısından stratejik bir ürün olduğuna dikkat çeken Soydan, her yıl ülkeye milyarlarca dolar döviz kazandıran bu ürünün hak ettiği değeri görmesi gerektiğini söyledi.

“Fındık sadece üreticinin geçim kaynağı değil, aynı zamanda ülkemizin en güçlü tarımsal ihracat kalemlerinden biri” diyen Soydan, üreticinin kazanmasının hem bölge ekonomisi hem de Türkiye’nin ihracat hedefleri açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Yeni hasat sezonuna haftalar kala Karadeniz’de ortak beklenti ise net: Üretici, emeğinin karşılığını alabileceği bir fiyat ve istikrarlı bir piyasa istiyor. Ancak mevcut tablo, fındıkta bu sezonun da zorlu geçeceğinin sinyallerini veriyor.