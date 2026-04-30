Basın 'özgürlüğü' tablosu: Türkiye 180 ülke içinde 163. sırada

Irak, Sudan ve Yemen gibi çatışma bölgelerinde gazetecilerin ağır risk altında olduğunun belirtildiği raporda Gazze’de Ekim 2023’ten bu yana 220’den fazla gazetecinin öldürüldüğü aktarıldı. ABD’nin basın özgürlüğünde yedi sıra gerileyerek 64’üncü sıraya düştüğü endekste, Latin Amerika ülkelerinde de organize suç ve güvenlik kaynaklı şiddetin artması basın özgürlüğünü olumsuz etkileyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Çin, Kuzey Kore ve Eritre gibi ülkeler basın özgürlüğü açısından listenin en alt sıralarında yer almayı sürdürürken, Rusya ve İran da en kötü performans gösteren ülkeler arasında gösterildi.