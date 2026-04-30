Basın 'özgürlüğü' tablosu: Türkiye 180 ülke içinde 163. sırada

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) tarafından yayımlanan 2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi, küresel ölçekte basın özgürlüğünün son 25 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu.
Türkiye, gazetecilere yönelik baskı, tutuklamalar, “dezenformasyon”, “cumhurbaşkanına hakaret” ve “devlet kurumlarını karalama” gibi suçlamaların yaygın biçimde kullanılması nedeniyle 180 ülke arasında 163’üncü sırada yer aldı. RSF dünya haritası grafiğinde Türkiye'yi bordoya boyayarak basın özgürlüğü seviyesi açısından en alt seviye olan "çok ciddi durumda" olan ülkeler arasında gösterdi.