Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) 11 Ekim Pazar günü yapılacak. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin gireceği ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabileceği TR-YÖS, bu yıl ikinci kez düzenlenecek.

Sınav; Türkiye'de 15 ilde, yurt dışında 22 ülkede toplam 46 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav için 49 bina ve 239 salon kullanılacak. Türkiye'nin uluslararası öğrenci politikası açısından önem taşıyan sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde uygulanacak.

Soru kitapçığında sorular Türkçe olacak, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde sorunun çevirisi yer alacak. TR-YÖS, Türkiye saatiyle 11.15’ te başlayacak. Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulanacak. Sayısal Yetenek Testinde 40, Temel Matematik Testinde 40 soru olacak ve adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık bulundurulacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Sonuçlar, 5 Kasım’da açıklanacak ve sınavın geçerliliği yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl olacak.

TR-YÖS uygulamasının Türkiye’nin yükseköğretimde uluslararasılaşma hedeflerinin bir parçası olduğunu belirten ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "TR-YÖS, farklı ülkelerdeki nitelikli öğrencilerin Türkiye’de eğitim almasına imkân sağlayan ortak bir ölçme sistemi oluşturdu. Türkiye’nin yükseköğretim kapasitesi ve uluslararası öğrenci potansiyeli her geçen gün artmaktadır. 46 merkezde uygulanacak sınav için gerekli hazırlıklar tamamlandı" dedi.